Овны, не усердствуйте, Рыбы, не сидите дома: астрологический прогноз на 15 августа

Восход Солнца: 05:18

Заход Солнца: 19:50

Солнце в Льве.

Овен. Ваша активность несколько снизится. Прежде чем действовать, тщательно изучите ситуацию и, просчитав все возможные варианты, выбирайте самый лучший. Неблагоприятны индивидуальные занятия. И не стоит усердствовать — результат окажется прямо противоположен ожиданиям.

Телец. Первая половина дня будет сопряжена с нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря находчивости. Ваше дружелюбие и жизнерадостность послужат хорошим примером для близких. По возможности проведите день в кругу семьи за тихими домашними радостями.

Близнецы. Сегодня перед вами могут открыться новые перспективы на трудовом поприще. Многие будут рады погрузиться в новую интересную, захватывающую работу. Необходимо только рассчитать силы и финансы, не проявлять суетливости и нетерпения. Постарайтесь не растерять единомышленников.

Рак. Благоприятное расположение звезд сулит перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или чрезмерная щедрость по отношению к близкому человеку поглотят всю прибыль. Обостренная гордость и некоторая лень не позволят вам блеснуть талантами и способностями.

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Лев. Благоприятный день, который пройдет под знаком постижения истин, обретения новых знаний, целительства. Встреча с друзьями может послужить причиной недоразумений. Романтическая встреча или общение с близким человеком принесет облегчение и радость.

Дева. Крайне неблагоприятный день. Существует вероятность значительных финансовых потерь в результате кражи, ограбления или неудачной покупки. Избегайте конфликта с незнакомыми людьми. Ваша отвага и смелость на этот раз могут сослужить плохую службу.

Весы. Судьба испытывает вас на тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Скорпион. Работа начнет приносить результаты. Но работать придется много. Вы заметите прогресс во всем. Существует возможность исполнения мечты. Симпатии окружающих на вашей стороне, если вы будете действовать мягко и ненавязчиво. Велика опасность переутомления.

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Стрелец. Сегодня ко всем предложениям следует относиться крайне осмотрительно. Щедрость или излишняя доверчивость могут стать причиной ошибки. Не исключено, что вас попытаются обвести вокруг пальца. Расположение звезд благоприятно для новых знакомств, которые могут перерасти в серьезные отношения.

Козерог. Поездки и путешествия противопоказаны. День посвятите отдыху. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. События дня станут отражением вашей внутренней сущности. Следует обратить внимание на приметы и тщательно проанализировать их.

Водолей. Звезды советуют быть внимательными и осторожными, хотя не все будет зависеть от вас. Необходимо быть готовыми к возможному завершению романтического увлечения. Проявите великодушие и простите обиды.

Рыбы. Жизненный потенциал на высоком уровне, возрастают сексуальная потенция, интуиция, однако незаконченные дела, неприятное известие или проблемы в личной жизни не дадут вам сегодня полноценно отдохнуть. Постарайтесь провести время вне дома.

Астролог: Вальдемар Небоходцев