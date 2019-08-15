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сегодня, 12:51 4

За что любить Благовещенск?

За что любить Благовещенск?
Фото: gelio.livejournal.com/

Бедный наш областной центр! То, по мнению Сергея Доренко, в нем мочой пахнет, то называют «унылой депрессивной *опой». При этом еще регулярнее его опускают сами же жители, находя кучу, по их мнению, причин, по которым у нас не город, а «днище». Достается Благовещенску из года в год. Несмотря на мой предыдущий материал «бесит», относящийся к регулярно повторяющимся ситуациям, исправив которые, жилось бы лучше, я считаю, что ЕСТЬ за что любить Благовещенск: как минимум у меня для этого 3 веские причины. В конце материала пишите, за что и вы его любите!

ПРИЧИНА 1: НЕБОЛЬШИЕ ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ГОРОДУ

Вот кто бы что ни говорил, но я люблю Благовещенск за это: 30 минут – и ты с одного конца города добрался до другого (пример утрирован). Причем многие расстояния легко преодолеваются пешим ходом. Например, я хожу с работы до дома пешком и получаю от этого удовольствие. В студенчестве за час прогулочным шагом доходили от набережной до микрорайона.

Мы реально не тратим в дороге уйму времени как, например, жители Москвы или Санкт-Петербурга. Да, в крупных городах можно жить рядом с работой, закупаться в ближайших магазинах, но красоты, музеи и прочие места раскиданы по большим территориям. Тогда как в Благовещенске все расположено в относительной близости. Вы можете мне сейчас написать про наши пробки в час-пик, но давайте честно, это не московские в 2-3, а то и 4 часа!

ПРИЧИНА 2: ОТРЕСТАВРИРОВАННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

«Ой, опять гулять на набку? Блин, она так приелась!» – Недавно ответила мне знакомая, когда предложила ей прогуляться. Язык так и чесался ответить: «Да вы, дамочка, поди, зажрались». Я горжусь тем, как выглядит наша набережная. Наверное, потому что помню то, что было ДО. Периодически отшучиваюсь, что с нашей влажностью можно идти по набережной и представлять, что ты на море. Если бы еще недохудожники не портили ее своими уродливыми рисунками, которые они считают произведением искусства, было бы вообще идеально!

Как только на набережной навели красоту, она ожила! Я вот не помню, чтобы раньше так часто на ней встречались музыканты, танцоры, рукодельницы и многие другие творческие люди вне праздничных дат. Не располагала она к этому! На ней обитали чаще всего только уличные музыканты и то «раз в пятилетку».

ПРИЧИНА 3: КИТАЙ ЧЕРЕЗ РЕКУ

Мы единственный город в России, жители которого могут лицезреть город другой страны через реку. Я сталкивалась даже с такой ситуацией, когда приезжие у меня спрашивали: «А как попасть на ту сторону города?», и удивлялись, когда объясняла, что это Китай. 30 минут на дорогу (не считая таможню) – и вы уже в другой стране. Мои друзья из других городов до сих пор удивляются, что я могу запросто съездить пообедать в Китай.

А еще это дает нам возможность приобретать вещи по очень доступной цене. Если кто-то до сих пор считает, что Китай и качество – несовместимы, то вы просто не умеете правильно выбирать китайского продавца на известном многим сайте «Таобао».

ВЫВОД

Не знаю, как для вас, но для меня даже эти 3 причины очень веские. В дополнение к ним напомню, что в городе у нас переизбыток кафе, ресторанов, баров, есть крупные торговые центры. Например, в прошлом году отдыхала в Крыму, и в том же Севастополе торговых центров крупных нет – они закрылись, так как их руководители находятся на Украине.

Если хотите написать про работу и зарплаты, то проблемы с этим есть ВЕЗДЕ. Просто одним людям почему-то удается найти для себя какие-то возможности, а у других в этом виноват город. Пришло время задуматься. Удивляют и лозунги, мол, нечем заняться. Ощущение, что те, кто их произносит, даже не утруждают себя просмотром городских афиш! У нас регулярно проходят спортивные соревнования, библиотеки и музеи организовывают интересные мероприятия, большинство из которых для жителей областного центра бесплатные.

Да, нет многих форматов и масштабности, как на Западе страны, но не стоит забывать, что мы находимся на периферии и нужно радоваться тому, что у нас есть. Не нравится? Попробуйте, сделайте полезный вклад в жизнь города!

И подмечено на практике: многие орущие, мол, в Благовещенске невозможно себя развивать, по итогу ничего не смогли сделать и в крупных городах. А вот те, кто в рамках города как раз-таки выжал для себя все, смог покорить и города с якобы большими возможностями. Ведь реально в крупных городах России и мира столько талантливых амурчан живет! Поэтому, кто бы что ни говорил, но Благовещенск я любила и любить буду. Даже с его особым консервативным взглядом горожан!

P.S. Я родилась и росла не в Благовещенске, поэтому мне есть с чем сравнивать.

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    1 час назад

    неудачная попытка

  • lyu

    lyu
    1 час назад

    Поддерживаю автора. Я то же родилась и выросла не здесь. А в Благовещенск влюбилась сразу. Компактный зеленый.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Согласна с автором.

    Мне тоже есть, с чем сравнивать - жила в крупных заграничных городах и мегаполисах.

    Благовещенск - уютный, достаточно комфортный, красивый город.

    Не буду перечислять его достоинства - их масса, но, каждый может найти, как достоинства, так и недостатки... это, как поглядеть

  • V.M.

    V.M.
    58 минут назад

    1 и 3 причины для, пусть - не любви, но хорошего отношения -да.

    И все-таки неухоженность, отсутствие хороших парковых зон, запущенность отдаленных районов очень мешают восхищаться городом в целом.

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