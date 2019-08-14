У 5-летней девочки, подоженной подругами, почти нет шансов на жизнь

Фото: из архива Анны Кретовой

Состояние пятилетней Варвары из Новокузнецка, которую подожгли старшие подруги, резко начало ухудшаться. Малышка находится в реанимации. Прогнозы врачей неутешительные.

«Врачи борются за её жизнь, она и сама борется, — рассказала мать девочки. — Вот сейчас ей потребовалась кровь, и люди начали сдавать кровь. (…) Врачи дают мало шансов, но мы крепимся и надеемся на лучшее».

По словам источника Лайфа, состояние девочки оценивается как тяжёлое, наблюдается медленная отрицательная динамика. У 5-летнего ребенка ожоги 80 процентов поверхности тела. Это результат шалости детей во дворе.

Как сообщалось ранее, в Новокузнецке сёстры 11 и 9 лет играли с зажигалкой, когда во двор вышла маленькая соседка. Одна из девочек подожгла на ней платье, после чего обе убежали. Малышка смогла дойти домой сама.