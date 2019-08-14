Амурским дорожникам поставили задачу подготовить школьные маршруты к 1 сентября

Первоочередная задача амурских дорожников – к 1 сентября подготовить школьные маршруты. Об этом говорили сегодня на очередном заседании КЧС, которое провёл глава региона Василий Орлов.

В Приамурье идут работы по восстановлению дорог, пострадавших от воды. «За прошедшие сутки полностью восстановлено движение на 6 участках – 3 в Мазановском районе, по одному – в Архаринском, Свободненском и Михайловском районах. У нас остаётся 4 участка, которые закрыты для движения автомобильного транспорта. Везде есть альтернативный проезд. Остаётся ещё 44 участка, где движение транспорта затруднено или осуществляется по одной полосе», – доложил первый замминистра транспорта Валерий Ухов.

«Первоочередная задача дорожников – к 1 сентября подготовить школьные маршруты», – сказал Василий Орлов.

Осмотр домов, пострадавших от воды, закончился, сейчас специалисты проводят расчёты. Списки аварийного жилья и жилья, которому требуется капремонт, будут готовы к пятнице.

Что касается сельского хозяйства, то тут работа идёт по нескольким направлениям. Как рассказал первый замминистра Сергей Адаменко, решаются вопросы обеспечения животных кормами в пострадавших районах. На первом этапе корма были доставлены грузовиками, сейчас местные КФХ начали косить сено.

Второе направление – обеспечение картофелем и овощами населения в пострадавших от паводка или в результате дождей потеряли урожай. По предварительной информации весь объём овощей и картофеля на территории Амурской области имеется», – доложил Сергей Адаменко.

Продолжается работа по актированию посевов сельхозкультур, пострадавших от паводка или дождей. «Предварительная площадь порядка 250 тысяч гектар. Но сейчас идёт корректировка, актирование с выявлением уже погибших посевов», – рассказал Сергей Адаменко.

«На сегодняшний день остается проблемным децентрализованное водоснабжение – колодцы, где, несмотря на продолжающуюся дезинфекцию, ситуация пока напряжённая. Централизованное водоснабжение работает в штатном режиме, – оценила ситуацию руководитель Управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. – На одном из предыдущих заседаний КЧС было дано поручение посмотреть, там, где ветхие, изношенные, аварийные общественные колодцы, и мы понимаем, что мы там не добьёмся положительного эффекта, их нужно консервировать. Эту работу мы сейчас проводим».

В Приамурье остаются подтопленными 45 приусадебных участков (за сутки -75). Подтопленных жилых домов нет. Всего остаётся эвакуировано 2 106 человек, в том числе 717 детей, из них в ПВР осталось 39 человека, в том числе 18 детей.

Оказывается финансовая помощь пострадавшим. Из резервного фонда направлено более 16 миллионов рублей, со стороны соцзащиты более 14 миллионов рублей. Идёт подготовка документов для получения федеральных выплат.