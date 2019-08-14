Водители смогут показывать ОСАГО сотрудникам ГИБДД на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России.

«Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе»,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Сотрудник ГИБДД сможет проверить действительность ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Проект документа проходит общественные обсуждения, пишет «Коммерсантъ».

Просмотров всего: 25

#закон #транспорт

распечатать

Екатерина PL