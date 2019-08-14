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14августа
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сегодня, 20:56 0

Водители смогут показывать ОСАГО сотрудникам ГИБДД на смартфоне

Водители смогут показывать ОСАГО сотрудникам ГИБДД на смартфоне
Фото: baik-info.ru/

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующие поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) разработало МВД России.

«Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе»,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудник ГИБДД сможет проверить действительность ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Проект документа проходит общественные обсуждения, пишет «Коммерсантъ».

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#закон #транспорт

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