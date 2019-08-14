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Придраться не к чему: общественники оценили ремонт улично-дорожной сети в Благовещенске

Придраться не к чему: общественники оценили ремонт улично-дорожной сети в Благовещенске

В Благовещенске на 50 процентов выполнен ремонт 23 участков дорог, вошедших в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Активно ведутся дорожные работы на 18 объектах, из них шесть участков на стадии завершения, на пяти участках вид работ позволяет приступить в более поздний срок.

Представители общественного контроля, инициатором создания которого выступил региональный Минтранс, проверили ход дорожного ремонта на улицах Благовещенска.

«Мы проехали три участка нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в составе рабочей группы. В принципе, качество работ на уровне – очень хорошее впечатление. Мы свои рекомендации высказали, точнее пожелания, например, перестать красить бордюры», – добавил представитель общественников Роман Кобыльцов.

Из трех объектов, проинспектированных рабочей комиссией, два находятся на стадии завершения – это участок на улице Кузнечной от Ленина до Краснофлотской. А также завершается ремонт улицы Лазо от Амурской до Горького. На третьем объекте ведется ремонт участка Новой от Зейской до Красноармейской, выполнение составляет 25 %. На объекте осталось выполнить устройство наружного освещения, дорожного покрытия из асфальтобетона, установку бортовых камней, пешеходного ограждения, провести ремонт тротуара, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Ухов пояснил, что функция общественного контроля заключается в том, чтобы консолидировать пожелания и обращения граждан. Выезды осуществляются одновременно с производственными совещаниями, на которых присутствуют представители подрядчика, заказчика, есть возможность получить полный ответ на вопросы.

Пожелания от группы общественного контроля будут учитываться при подготовке планов последующих ремонтных кампаний.

«Сегодня мы проехали и комиссией отметили, что комплексно подходят к благоустройству – и бордюры, и съезды к частному сектору, и автобусные остановки, и освещение. Настолько все продумано, и придраться не к чему», – отметил представитель группы контроля Александр Галич.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Сара сара

    Сара сара
    44 минуты назад

    Интересно, а когда работы по Калинина на кругу здание амурской правды закончатся,судя по работникам то никогда, грязь развезли, что не пройти не проехать, а сами никогда не работают, то курят, то сидят, то в телефоны пялятся, то у них дождь, то снег, то выходные, жесть за неделю 3 плитки уложили, позор

  • Myxira

    Myxira
    43 минуты назад

    "«Мы проехали три участка нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в составе рабочей группы. В принципе качество работ на уровне – очень хорошее впечатление. Мы свои рекомендации высказали, точнее пожелания, например, перестать красить бордюры», – добавил представитель общественников Роман Кобыльцов".

    Отличненько! Жители двух жилых комплексов "Престижный" и "Современный" в сумме на пятьсот двадцать квартир, очень настойчиво приглашают Романа Кобыльцова, представителя общественников и, мало того, кандидата в депутаты по десятому округу, где и расположены указанные жилые комплексы, с компанией общественников посетить улицу Шимановского, между Красноармейской и Октябрьской, и оценить состояние данного участка дороги в плане «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ждем.

  • Сара сара

    Сара сара
    37 минут назад

    И мы приглашаем Романа Кобыльцова посмотреть на улицу островского (район кпп) где отродясь не было дороги и люди уже устали задыхатся от пыли

  • full

    full
    36 минут назад

    Не к чему придраться? Ну, тогда так - дождей было много? А в дождь точно нормальную дорогу можно делать?

  • Oldlord

    Oldlord
    30 минут назад

    Любопытно, каким способом и по каким критериям проверяли качество работ эти "специалисты-общественники"?

  • paravis

    paravis
    14 минут назад

    Не к чему придраться? Сколько уже пишу, отремонтируйте участок перекрёстка по Пионерской на Октябрьскую. Засыпали пескогравием ямы и ладненько, как была одна полоса из двух, так и осталась. Сколько в том районе живу, столько там ямы. С 1996 г.

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