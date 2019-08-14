Придраться не к чему: общественники оценили ремонт улично-дорожной сети в Благовещенске

В Благовещенске на 50 процентов выполнен ремонт 23 участков дорог, вошедших в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Активно ведутся дорожные работы на 18 объектах, из них шесть участков на стадии завершения, на пяти участках вид работ позволяет приступить в более поздний срок.

Представители общественного контроля, инициатором создания которого выступил региональный Минтранс, проверили ход дорожного ремонта на улицах Благовещенска.

«Мы проехали три участка нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в составе рабочей группы. В принципе, качество работ на уровне – очень хорошее впечатление. Мы свои рекомендации высказали, точнее пожелания, например, перестать красить бордюры», – добавил представитель общественников Роман Кобыльцов.

Из трех объектов, проинспектированных рабочей комиссией, два находятся на стадии завершения – это участок на улице Кузнечной от Ленина до Краснофлотской. А также завершается ремонт улицы Лазо от Амурской до Горького. На третьем объекте ведется ремонт участка Новой от Зейской до Красноармейской, выполнение составляет 25 %. На объекте осталось выполнить устройство наружного освещения, дорожного покрытия из асфальтобетона, установку бортовых камней, пешеходного ограждения, провести ремонт тротуара, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Ухов пояснил, что функция общественного контроля заключается в том, чтобы консолидировать пожелания и обращения граждан. Выезды осуществляются одновременно с производственными совещаниями, на которых присутствуют представители подрядчика, заказчика, есть возможность получить полный ответ на вопросы.

Пожелания от группы общественного контроля будут учитываться при подготовке планов последующих ремонтных кампаний.

«Сегодня мы проехали и комиссией отметили, что комплексно подходят к благоустройству – и бордюры, и съезды к частному сектору, и автобусные остановки, и освещение. Настолько все продумано, и придраться не к чему», – отметил представитель группы контроля Александр Галич.