Судебные приставы приостановили деятельность школы в селе Овсянка

На исполнении в отделе судебных приставов по Зейскому району находится исполнительное производство об административном приостановлении деятельности школы в селе Овсянка. В школе-интернате был организован пункт временного размещения для людей, пострадавших от чрезвычайной ситуации. При проведении проверки выяснилось, что питьевая вода в учреждении некачественная.

Как сообщают приставы, на базе группы дошкольного образования осуществлялось приготовление трехразового питания для людей, пострадавших от ЧС. В рамках мониторинга за качеством питьевого водоснабжения в период ЧС в связи с подтоплением территории села ПВР проверялся различными службами, в том числе и Роспотребнадзором.

В результате лабораторных исследований было установлено, что питьевая вода из водопроводной сети на пищеблоке группы дошкольного образования МАОУ «Овсянковская средняя общеобразовательная школа» не соответствует требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. После рассмотрения материалов, предоставленных Роспотребнадзором, суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.

После поступления в отдел судебных приставов по Зейскому району исполнительного листа немедленного исполнения в отношении школы сотрудником службы было незамедлительно возбуждено исполнительное производство. В день возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в присутствии понятых опломбировано и опечатано помещение школы. Сотрудники службы будут контролировать исполнение административного наказания и не допустят возобновления должником административной деятельности до истечения установленного судом срока.