В белогорской школе № 5 появится «умная столовая»

Белогорск продолжает цифровую трансформацию в системе образования. В школе № 5 внедряется программно-аппаратный комплекс «Интеллектуальная столовая» системы цифровизации образовательной среды «Пионер». К началу учебного года «умные столовые» должны появиться во всех школах города.

Интерактивная система безналичного расчета находится сейчас на этапе установки программно-аппаратного модуля «Точка обслуживания». Он включает сенсорный монитор для работников столовой, информационный дисплей для школьников и чековый принтер.

«Охват питающихся в столовой составляет 100 %, а это более тысячи человек. Шеф-повар, повар, кухонные и технические работники обеспечивают горячим питанием учащихся первой и второй смены. Они работают с 8:00 до 17:00. При этом ведут учет наличности, на что уходит немало времени, – рассказала директор школы № 5 Екатерина Шкурина. – Поэтому "Умная столовая" значительно упростит процесс расчетно-кассовых операций и уменьшит нагрузку работников школьной столовой. Очень важно то, что родители питающихся в столовой детей смогут контролировать не только количество затраченных денег, но и качество питания. Они смогут проверить через личный кабинет сколько денег ребенок потратил на обед, какое меню выбрал и даже отследить по графику качество питания ребенка: что чаще предпочитает школьник, горячее питание или буфетную продукцию, какие напитки приобретает».

Для расчета в «Интеллектуальной столовой» будут использоваться идентификационные карты, привязанные к лицевому счету пользователя. Пополнить карту можно будет с помощью специального терминала интерактивного комплекса.

Сейчас проходят пуско-наладочные работы по внедрению продукта. Специалисты инновационного предприятия Госпедуниверситета «Интеллектуальные технологии» установили монитор, терминал для расчетов, экран для работы повара. Позже установят терминалы для родителей.

В будущем появится возможность оценить сбалансированность потребляемых блюд. Работники столовой смогут вносить информацию о соотношении белков, жиров, углеводов какого-либо продукта, а система автоматически рассчитает количество килокалорий и углеводов, полученных от обеда. Программно-аппаратный комплекс заработает в Школе № 5 к 1 сентября.

«Интеллектуальная столовая» уже работает в школах № 17 и № 4 города Белогорска, сообщает администрация города.