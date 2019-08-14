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Паводок не повлиял на качество питьевой воды в Благовещенске

Паводок не повлиял на качество питьевой воды в Благовещенске

Мэр Благовещенска Валентина Калита провела выездное совещание на водозаборе «Амурский». С момента введения режима ЧС на территории городского округа одним из вопросов, постоянно находящихся на контроле мэра, является обеспечение горожан чистой питьевой водой. Несмотря на то, что максимальный подъем реки Амур в районе Благовещенска не превысил уровня поймы, объект находится под повышенным вниманием.

На водозаборе «Амурский» пояснили, что для очистки питьевой воды используют комплектное оборудование станции обеззараживания «МБЭ-500» (мембранные биполярные электролизёры с выработкой обеззараживающего вещества до 500 килограммов в сутки). А чтобы потребители получали безопасную воду, обязательно каждый час производится отбор проб на остаточный хлор. В город поступает обеззараженная, соответствующая СанПИНам вода.

Как отметили специалисты, в условиях паводка были приняты дополнительные меры по водоподготовке на водозаборах. Гиперхлорирование, предписанное управлением Роспотребнадзора, помогло избежать увеличения нестандартных проб.

«На сегодняшний день на водозаборе создан достаточный запас реагентов для очистки воды. Качество воды поддерживается в пределах нормы. Сейчас на первый план выходит подготовка к осенне-зимнему сезону», – прокомментировала мэр Благовещенска Валентина Калита

Испытательный центр исследования качества воды АО «АКС» делает в год только на водозаборе «Амурском» 162 473 анализа. Ещё 132 904 – на водозаборе «Северный». На всех объектах водоснабжения, находящихся на обслуживании предприятия, в год производят около 300 тысяч анализов. Принятые меры помогают подавать в Благовещенск соответствующую нормативам воду, сообщает мэрия.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад



    В город поступает обеззараженная, соответствующая СанПИНам вода.



    это если брать пробы на станции 2 подъёма, тогда ещё можно поверить (хотя и эт враньё), но уже через пару километров, пройдя по ржавым 100 лет неменявшимся трубам - о каких СанПИН можно рассуждать? И конечно же никто в этом не виноват.

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