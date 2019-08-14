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сегодня, 18:50 3

Житель амурского села убил сожительницу и спрятал тело в заброшенном доме

Житель амурского села убил сожительницу и спрятал тело в заброшенном доме
Фото: https://gorobzor.ru

Жителю одного из окрестных сел Райчихинска назначен длительный срок лишения свободы за убийство сожительницы. Преступление он совершил в конце сентября 2018 года. Ночью 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить возлюбленную, которая нетрезвой вернулась из гостей и стала оскорблять его.

Реализуя задуманное, мужчина несколько раз ударил сожительницу ножом, отчего наступила смерть женщины. После убийства осужденный скрыл следы совершенного им преступления, избавился от трупа, спрятав его в одном из заброшенных домов села, пока тело девушки в конце февраля 2019 года случайно не было обнаружено жителем села, который и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

Суд рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным в умышленном убийстве, назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Довела мужика, а теперь ему сидеть....

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    Синька - зло!

  • retrogr

    retrogr
    55 минут назад

    50-лет/тело девушки в конце февраля/смерть женщины

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