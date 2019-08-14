Житель амурского села убил сожительницу и спрятал тело в заброшенном доме

Жителю одного из окрестных сел Райчихинска назначен длительный срок лишения свободы за убийство сожительницы. Преступление он совершил в конце сентября 2018 года. Ночью 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил убить возлюбленную, которая нетрезвой вернулась из гостей и стала оскорблять его.

Реализуя задуманное, мужчина несколько раз ударил сожительницу ножом, отчего наступила смерть женщины. После убийства осужденный скрыл следы совершенного им преступления, избавился от трупа, спрятав его в одном из заброшенных домов села, пока тело девушки в конце февраля 2019 года случайно не было обнаружено жителем села, который и сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

Суд рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным в умышленном убийстве, назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.