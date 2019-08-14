В Благовещенске уголовное дело об убийстве сторожа направлено в суд

Как ранее сообщало Амур.инфо, двоих жителей Благовещенска 19 и 44 лет обвиняют в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину; в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и в убийстве, с целью скрыть другое преступление.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники решили похитить деньги и другое имущество из помещения контрольно-пропускного пункта на территории одной из производственных баз Благовещенска. Мужчины ночью проникли туда и похитили оргтехнику на сумму больше 68 тысяч рублей.

Так как денег они не нашли, то решили проникнуть в помещение постройки, приспособленной для временного проживания и под офис, где проживал гражданин КНР, у которого имелись деньги. После того как соучастники пришли на территорию базы, один из них, 50-летний мужчина, от совершения преступления отказался и ушел.

В отличие от него молодой человек попытался проникнуть в помещение постройки, где проживал гражданин КНР, однако последний оказал сопротивление.

В момент, когда 19-летний преступник покидал территорию производственной базы, его увидел сторож. Молодой человек, решив, что тот может сообщить в полицию, напал и нанес множество ударов, от которых потерпевший скончался на месте, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Амурский областной суд для рассмотрения по существу.

За совершение этих преступлений в совокупности УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет или пожизненное лишение свободы.