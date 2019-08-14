Мужчина проглотил челюсть и жил с ней больше недели

Фото: R. Märzinger / Globallookpress.com

Несколько дней с челюстью в горле жил британец. Мужчина проглотил протез во время операции.

72-летний пенсионер пожаловался врачам на боль в горле и кашель с кровью. Он Рассказал, что несколько дней назад перенес операцию на животе. Специалисты прописали ему антибиотики, а также рекомендовали полоскать горло, диагностировав у него пневмонию. Вскоре британец снова пришел к медикам, так как боль усилилась.

Специалисты увидели в его горле полукруглый предмет, который привел к образованию нароста и волдырей. Рентген показал, что это зубной протез. Мужчину срочно госпитализировали, чтобы удалить инородное тело. Через шесть дней пенсионера выписали, но у него начались внутреннее кровотечение.

Врачи сделали ему переливание крови и прижгли кровоточащие раны. Однако спустя девять дней артерия в ране разорвалась, и пациенту снова провели срочную операцию, чтобы спасти его жизнь. Через некоторое время он прошел обследование, которое показало, что поврежденная ткань восстанавливается, сообщает «Лента.ру».

По словам медиков, это не первый подобный случай. До сих пор не ясно, как именно мужчине удалось проглотить зубной протез, однако такое могло произойти из-за трубок, которые вставляли пациенту во время анестезии. Доктора рекомендуют снимать вставные челюсти перед операцией.

Ранее, в августе, сообщалось, что в китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, из пищеварительной системы бывшего заключенного извлекли зубную щетку, которую он проглотил около 20 лет назад. Он использовал щетку, чтобы покончить с собой, но попытка самоубийства оказалась неудачной. Мужчина остался жив и после отбывания тюремного срока вышел на свободу с щеткой в животе.