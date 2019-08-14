На перекрестке Благовещенска, где погибла девочка, появились предупреждающие надписи

В областном центре Приамурья на перекрестке Калинина и Красноармейской, где 7 августа под колесами автобуса трагически погибла 6-летняя девочка, во вторник появились надписи, привлекающие надписи пешеходов. По словам инициаторов, именно случившееся подтолкнуло их к реализации такого замысла.

Автор идеи – благовещенец Арсен Чихтисов председатель спортивного клуба и «Федерации спортивной борьбы города Благовещенска».

«У меня самого дочь растет, и в клубе у нас более 90 детей занимается вольной борьбой. К сожалению, именно трагедия, которая произошла на этом перекрестке и подбила меня к этому: если ребенок или родитель, переходя дорогу задумался, забыл обо всех предосторожностях, в этом случае, если на глаза им попадется какая-то информационная напоминалка, они сразу вспомнят о правилах. И вот мы думали, что же сделать, и пришло такое в голову – изготовили специальные трафареты», – рассказал Арсен.

Подтверждение своим словам, как говорит мужчина, он нашел сразу после того, как на перекрестке появилась надпись.

«Очень приятно было наблюдать, что когда закрасили, люди ходили, читали. Мы спросили мнение их и все подержали. И вчера, мы уже когда собирались уезжать, смотрим, идет мама, которая выгуливает собаку на поводке, а впереди бежит ребенок. На светофоре на красный сигнал они остановились. Мама прочитала надпись, я видел, что читала внимательно. После этого она подошла и взяла своего ребенка за руку и перешла дорогу. А до этого ребенок был впереди. Только ради этого можно работать, потому что безопасность наших детей полностью ответственность родителей, я считаю», – говорит благовещенец.

Всего было изготовлено три трафарета для нанесения предупреждений, в том числе отдельно – для велосипедистов, которые частенько забывают, что по правилам должны пересекать перекресток пешком, но ни в коем случае не на велосипеде.

«Вчера когда наносили надпись мы на интерес считали, сколько велосипедистов проедет и сколько из них слезут и по зебре пойдут пешком. За полчаса проехали 15 велосипедистов. И ни один не слез. Я говорю: "Ребята, вы же знаете правила". А они говорят: "А нам лень слезать и идти пешком, когда можно так быстро проехать"», – сокрушается мужчина.

Охватить подобными надписями Арсен планирует весь город.

«Возле образовательных учреждений хотим, возле парков, возле мест массового скопления людей. Эту акцию поддержали все родители моих воспитанников. Они помогли собрать средства, на которые заказали трафареты и краски, помогли с нанесением. Я надеюсь, такие напоминалки снизят статистику по ДТП с участием абсолютно всех участников дорожного движения», – поделился автор идеи.

В планах у Арсена сделать в будущем такие же таблички, которые можно будет устанавливать в холодное время года. По словам мужчины, его инициативу поддержали в ГИБДД, а в администрации посоветовали вынести этот вопрос на обсуждение на «Точке кипения». Но и там и там заявили, что с официальным запросом к ним никто не обращался.