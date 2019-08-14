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14августа
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сегодня, 17:41 16

Почти половина россиян готова проголосовать на выборах за «Единую Россию»

Почти половина россиян готова проголосовать на выборах за «Единую Россию»
Фото: Амур.инфо

Если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, большинство жителей России отдали бы свои голоса за партию «Единая Россия». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».

При этом 24 % опрошенных вообще бы не пошли на выборы. 11 % – не знают, за какую партию голосовать. Из тех, кто поучаствовал бы в парламентских выборах, 44 % готовы отдать голоса за «Единую Россию». 17 % – за КПРФ, 16 % – за ЛДПР.

Предпочтение «Справедливой России» и «Коммунистам России» отдали 4 %. За партию «Яблоко» проголосовали бы 2 % избирателей, столько же набрала бы «Российская партия пенсионеров за справедливость». «Российской экологической партии "Зеленые"» достался бы 1 % голосов, на такой же процент могли бы рассчитывать «Партия народной свободы "ПАРНАС" и партия "Родина"».

Также «Левада-центр» приводит сравнительные данные подобных опросов прошлых лет. Лидер этого опроса партия «Единая Россия» по сравнению с августом 2018 года показала такой же процент. Коммунисты прибавили два процента – 17 против 15. ЛДПР, напротив, один процент потеряли – 17 и 16 соответственно.

Как сообщает «Левада-центр», опрос был проведен в июле 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Участниками опроса стали 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось в 137 населенных пунктах страны.

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#выборы #партии #политика

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    48 минут назад

    ещё кто то верит этим прогнозам?

  • headache

    headache
    46 минут назад

    Враньё

  • Susliboy

    Susliboy
    43 минуты назад

    Сами придумали и сами проголосуют за народ

  • Цунай

    Цунай
    42 минуты назад

    Зомбак

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    39 минут назад

    98% не менее..народ же видит что работа идет,результат виден.

  • tankist btb

    tankist btb
    37 минут назад

    БРЕХНЯ

  • Myxira

    Myxira
    37 минут назад

    Половина россиян? Удивительное рядом... большая половина населения вообще забила на любые выборы

  • Жалейка

    Жалейка
    33 минуты назад

    а вы приходите на выборы и не будет у нас ЕР

  • ямщик

    ямщик
    32 минуты назад

    Левада может и сто процентов написать.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    32 минуты назад

    Результаты выборов нужно будет как то оправдать. Вот почву готовят прогнозами. Типа прогноз почти совпал с результатом 78%.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    31 минута назад

    Жалейкаа вы приходите на выборы и не будет у нас ЕР


    Чё та я сильно сомневаюсь

  • ay

    ay
    30 минут назад

    Кто все эти ло... люди?

  • raznos

    raznos
    25 минут назад

    Да ну на! Как можно вообще доверять опросам этого буржуйского центра?

  • full

    full
    25 минут назад

    Левада - от слова левый?

  • системник

    системник
    13 минут назад

    Ну эта поддержка ЕР на фоне оппозиционных партий. Выбора то нет, остальные ещё более не предсказуемые. Если бы ввели партию "против всех", она бы выиграла выборы с разгромным отрывом.

  • nerro

    nerro
    12 минут назад

    в госдуме опрос проводили? и вообще, 44 % - это не большинство населения, заголовок некорректный.

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