Почти половина россиян готова проголосовать на выборах за «Единую Россию»

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Если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее воскресенье, большинство жителей России отдали бы свои голоса за партию «Единая Россия». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».

При этом 24 % опрошенных вообще бы не пошли на выборы. 11 % – не знают, за какую партию голосовать. Из тех, кто поучаствовал бы в парламентских выборах, 44 % готовы отдать голоса за «Единую Россию». 17 % – за КПРФ, 16 % – за ЛДПР.

Предпочтение «Справедливой России» и «Коммунистам России» отдали 4 %. За партию «Яблоко» проголосовали бы 2 % избирателей, столько же набрала бы «Российская партия пенсионеров за справедливость». «Российской экологической партии "Зеленые"» достался бы 1 % голосов, на такой же процент могли бы рассчитывать «Партия народной свободы "ПАРНАС" и партия "Родина"».

Также «Левада-центр» приводит сравнительные данные подобных опросов прошлых лет. Лидер этого опроса партия «Единая Россия» по сравнению с августом 2018 года показала такой же процент. Коммунисты прибавили два процента – 17 против 15. ЛДПР, напротив, один процент потеряли – 17 и 16 соответственно.

Как сообщает «Левада-центр», опрос был проведен в июле 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Участниками опроса стали 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось в 137 населенных пунктах страны.