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сегодня, 18:08 1

Благовещенский фотограф строит Русь на дальневосточном гектаре (видео)

Благовещенский фотограф строит Русь на дальневосточном гектаре (видео)

Благовещенец Андрей Швалов много лет занимался фотографией, зарабатывая этим себе на жизнь. А затем решил осуществить свою давнюю мечту – жить на своей земле. Мужчина воспользовался программой «Дальневосточный гектар» и получил бесплатно сразу два гектара возле села Егорьевка в Благовещенском районе. Теперь, как она сам говорит, на подворье под названием «Швалово» он строит свою Русь.

В гостях у Андрея побывала съемочная группа «Альфа ТВ», гектарщик рассказал и показал, как и чем живет, а также объяснил, почему так стремится к природе. По словам амурчанина, он придерживается традиционных ценностей. Сейчас он сам строит дом, занимается хозяйством вместе с супругой и отцом, подавая пример детям. Своими руками семья делает практически все: пекут хлеб, делают квас, сыр, сметану. Также у семьи свое свежее мясо, яйца, жир, чай.

Сейчас Андрей с семьей живут в небольшом помещении, к зиме в планах достроить теплую пристройку к бане и перебраться туда. В мечтах – принимать гостей, парить их в истинно русской бане, поить парным молоком и кормить натуральными продуктами, а затем размещать в просторной гостевой.

Подробнее о жизни семьи можно прочитать в материале Амур.life, а посмотреть видео – на Альфа ТВ.

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#жизнь

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Комментарии
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    27 минут назад

    гектарщик - о, новое слово!

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