На ВЭФ дадут старт работе уникального завода по переработке упорного золота в Приамурье

Фото: Правительство Амурской области

Торжественная церемония запуска производства пройдет на набережной ДВФУ возле павильона Амурской области.

«Приамурье занимает 3 место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав — будущее амурской золотодобычи», – отметил глава региона Василий Орлов.

На Покровском руднике на данный момент установлены четыре автоклава. Два из них работают в тестовом режиме. В сентябре на ВЭФ предприятие планируют ввести в полную мощность. Только за первые сутки гидрометаллургический комплекс выпустит 1 370 тонн концентрата упорных руд. Это в два раза больше чем гидрометаллургический автоклав в Амурске.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 триллионов рублей. В работе форума приняли участие 6 002 делегата и 1 357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.