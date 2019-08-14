На ВЭФ дадут старт работе уникального завода по переработке упорного золота в Приамурье
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке первые лица страны в режиме видеоконференцсвязи запустят Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат. Он расположен в Магдагачинском районе Амурской области. Предприятие станет третьим по счету и первым по мощности в стране, сообщает амурское правительство.
Торжественная церемония запуска производства пройдет на набережной ДВФУ возле павильона Амурской области.
«Приамурье занимает 3 место по добыче золота в России. Но сегодня на ключевых месторождениях практически исчерпаны запасы так называемого легкого золота, которое извлекается традиционными методами. Поэтому автоклав — будущее амурской золотодобычи», – отметил глава региона Василий Орлов.
На Покровском руднике на данный момент установлены четыре автоклава. Два из них работают в тестовом режиме. В сентябре на ВЭФ предприятие планируют ввести в полную мощность. Только за первые сутки гидрометаллургический комплекс выпустит 1 370 тонн концентрата упорных руд. Это в два раза больше чем гидрометаллургический автоклав в Амурске.
Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 триллионов рублей. В работе форума приняли участие 6 002 делегата и 1 357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.
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