Благовещенцев приглашают на экскурсию в аптеку начала прошлого века

Фото: biblioblag.ru

Аптеку Благовещенска столетней давности можно увидеть в музее одной из фармацевтических компаний. 18 августа все желающие смогут побывать там на экскурсии.

«Помещение музея небольшое, может вместить 10-12 человек максимум. Поэтому мы объявили предварительную запись. Заявку можно оставить по телефону управления культуры Благовещенска — 237-568», — рассказала организатор экскурсии Елена Пастухова.

В музее представлены уникальные предметы, документы и фотографии, рассказывающие о первых аптеках Благовещенска. Интересна коллекция флаконов XIX века, в которых хранились и продавались лекарства. Музей находится по адресу: улица Пионерская, 33.

Информационно-методический центр «Народный музей» открылся в библиотеке «Центральная» в июне 2019 года. Его задача — популяризировать общественные, ведомственные и частные музеи Благовещенска, проводить познавательные мероприятия об истории города, краеведении, интересных личностях.

Подробнее о предстоящем событии можно узнать в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.