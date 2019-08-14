Наркотики вместо гамбургера: благовещенке предложили делать «закладки»

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска, столкнувшаяся с неожиданным предложением при поисках работы. Вместо того чтобы стоять за кассой в кафе, горожанке предложили делать закладки.

Информацию о работе девушка нашла на популярном сайте объявлений. Компания позиционирует себя как молодой и перспективный бизнес, а именно сеть кафе, которая «завоевала сердца россиян с самой первой точки». «Нужна высокооплачиваемая работа? Устал(а) продавать невкусный кофе в противных забегаловках? Желаешь развиваться и расти по карьерной лестнице? Нам нужен именно ТЫ!» – гласит объявление.

Потенциальным сотрудникам нового кафе предлагают полную или частичную занятость, возможность совмещать с учёбой и другой работой, а еще дружный коллектив, позитивные эмоции, индивидуальный подход. Екатерину объявление заинтересовало. «В тот момент я искала работу. Объявление выделялось дерзким текстом и зарплатой кассира в 30 тысяч рублей», – рассказывает девушка. Она написала сообщение по указанному номеру. В ответ ей предложили продолжить общение в другом мессенджере.

«Можем продолжить переписку в Telegram? Это важно для удобства и конфиденциальности нашего собеседования. Дело в том, что мы работаем со специфическим товаром – это курительные смеси. Они легальны, но мы гарантируем нашим клиентам анонимность – поэтому доставляем не напрямую, а путем закладывания», – написал неизвестный собеседник. Девушка после такого предложения сразу прекратила переписку.

В настоящий момент на том же сайте опубликовано несколько объявлений с одинаковым текстом. Сотрудников якобы для работы в кафе ищут на Камчатка, Сахалине и в Якутии.

Корреспондент Амур.инфо попытался позвонить по номерам, указанным в объявлении. Однако телефон абонента оказался недоступен. Информация передана в управление МВД по Амурской области. Там проведут проверку.

Между тем горожанка, которая и наткнулась на это объявление, уверена, что дело нечисто. «Если бы все было законно, они бы закладками не занимались. Представляю – бургер закапываешь под дерево, приходит собака и откапывает», – смеется Екатерина.

Информацию о том, что в Благовещенске ведется поиск так называемых "закладок", регулярно присылают в директ инстаграм-аккаунта Skaner28. Амур.инфо публикует одно из этих видео.