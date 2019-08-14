Количество семей, которые смогут рассчитывать на детские пособия, может увеличиться на 70 %

Минтруд подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка. Также планируется повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«...В части изменения критериев нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а также продления срока осуществления ежемесячных выплат до достижения ребенком возраста трех лет», – говорится в пояснительной записке к документу.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, порядка 856 тысяч семей могут рассчитывать на это пособие в 2020 году. Таким образом, число семей, которые будут получать пособия на первого и второго ребенка, увеличится примерно на 70%.

Средний размер пособия в 2019 году составил 11,2 тыс. рублей, сообщает ТАСС.