Синоптик: в Амурской области возможно повторение иркутского сценария наводнения

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Текущим летом в Благовещенске дождей было много как никогда. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская. Она также прокомментировала обвинения в адрес Зейской ГЭС, которую некоторые амурчане считают причиной наводнений в Амурской области.

По словам синоптика, теоретически в Амурской области возможно повторение иркутского сценария наводнения, когда вода ушла и вернулась вновь. Такая вероятность существует, в случае если будет вторая волна сильных осадков – тогда реки приподнимутся вновь.

«Летние процессы продолжаются, и это будет до середины сентября. Циклоны у нас по-прежнему локализованы, сейчас нам выпала передышка, реки нормализовались. Если предположить, что пройдёт волна сильных осадков, то реки приподнимутся. Теоретически все возможно. Летние процессы сложные, динамические, осадки распределяются по-разному. Необязательно пик в июле, может он быть и в августе. Сейчас уровни мы сравниваем с нормой, а не как раньше – НЯ (неблагоприятное явление – Прим. ред.), с выходом на пойму и ОЯ (опасное явление – Прим. ред.)», – добавила Светлана Казачинская.

Светлана Анатольевна отметила, что как и в 2013 году, в текущем году причиной наводнения стали «тотальные дожди», сосредоточенные в одном месте. Синоптики каждый день делают микрообзор по всем метеостанциям Амурской области, выписывая суточное количество осадков.

С 20 по 24 июля в поселке Дугда, где есть метеостанция, шли сильные дожди – за 5 дней выпало 1,5 месячных нормы. При том, что нормы там и так в это время самые большие.

«Очень большое количество осадков. Дугда – приток Норы, Нора – приток Селемджи. Через четыре дня мы имели паводок на Селемдже, который накрыл Норск. В первую очередь главная причина наводнения – природная. Но все начинают вспоминать, что у нас на территории области есть Зейская ГЭС. Я даже несколько раз интересовалась у людей: а как вы думаете, Селемджа впадает в Зею выше плотины или ниже? Я даже не ожидала, мне кажется, это настолько очевидно, что во что впадает и влияет ли Бурея на Благовещенск. И я вижу в глазах достаточно грамотных людей тень сомнения, они начинают метаться, потому что они даже не задумывались: выше или ниже плотины Зейской ГЭС впадает Селемджа в Зею. Конечно, ниже. И Зейская ГЭС в данном случае не могла эту воду удержать, она прямиком пошла в Зею, топила Мазаново и так далее», – пояснила синоптик.

Светлана Казачинская отмечает, что плотины помогали удерживать паводок. При этом именно в районе Зейского водохранилища дождей было сравнительно немного. Свою роль в наводнении сыграло то, что очень сильные дожди «были неудачно локализованы».

«В основном досталось бассейну Селемджи. Восточная часть области приняла много воды, и она убежала в Селемджу и подняла Зею. Естественно, добавляли дополнительный эффект постоянные дожди. 26–27 июля началась паводково-опасная ситуация, потом пошло это вниз по течению. И все это время – вплоть до 5 августа – на территории области практически ежедневно отмечались очень сильные дожди, и они были неудачно локализованы. Получается, где хуже всего было, там и шли. По Томи шли сильные дожди, а Томь – река равнинная и болотистая, она разливается. Крайне неудачная для нас была погода, неудачная для формирования паводка. [Дожди] всегда виноваты. И в 2013 году дожди были виноваты. Только они были по-другому распределены по бассейну Амура. В 2013 году было все хуже не столько для нас, сколько для Хабаровска. Хабаровский край сильнее пострадал, потому что главный приток дала Зея и Сунгари. А большую часть воды Зеи удержало водохранилище, Благовещенск был спасён именно Зейским водохранилищем. По отметкам воды за всю историю наблюдений мы заняли то ли 3, то ли 4 место, даже не самое сильное наводнение по высоте подъема воды. Хабаровск превысил исторический максимум более чем на метр. У них уже никакого сдерживающего влияния водохранилище не оказывало», – сказала Светлана Анатольевна.

При этом добавила, шутя: «Я говорю крайне непопулярные вещи, но говорю это каждый раз и с удовольствием. На всякий случай: я не получаю никакой зарплаты от Зейской ГЭС, даже удивляюсь почему».

Что касается Благовещенска, то в областном центре летом также выпало много осадков. За счет обильных дождей в июле уже выполнена летняя норма по количеству осадков в городе. При том, что в июне дождей было даже менее 80 % от нормы.

«В июле нормы – средние многолетние цифры – и так самые большие, а мы их в два раза превысили. И если брать август, то двух дождей в этом месяце хватило, чтобы и годовую норму выполнить – с января по эти числа августа. (…)Как никогда много [дождей]. Были именно такие дожди, как будто ведро опрокинулось над Благовещенском. Чем нехороши эти дожди для прогнозирования: они, как правило, локальные и выпадают на небольшой площади, в другом районе города их могут вообще не заметить. Благовещенску очень досталось в эти дни. Каждый раз это был очередной континентальный циклон, который выходил по традиционной траектории», – говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра.

В общей сложности в Благовещенске текущим летом было четыре очень сильных дождя, которые называют опасным метеорологическим явлением, которые раньше, еще до изменения терминологии на законодательном уровне, называли стихийным явлением. Опасным явлением считается дождь, при котором выпадает более 50 миллиметров за половину суток или за один час – больше 30 миллиметров.

Погода и количество осадков Амурской области зависят от характера так называемой летней дальневосточной депрессии. Это поле пониженного давления. Обычно она формируется во второй половине лета, но в текущем году сформировалась рано, поэтому и дождливая погода началась чуть раньше.

«Она втягивает в себя все проходящие циклоны, и каждый входящий ее подпитывает. Мы смотрим на картах, всё стоит, и ничего не меняется в погоде, тем не менее, подходит какая-то небольшая порция свежего воздуха, обостряет процесс, и у нас выпадают вот такие осадки», – объяснила Светлана Казачинская.

Иссушающей жары в оставшиеся дни лета, по словам синоптика, амурчанам тоже ждать не стоит. Во второй половине августа таких дней не бывает, так как день становится короче, ночь – длиннее. И даже 30-градусные температуры переносятся легче, потому что за ночь все успевает остыть. В ближайшие несколько дней в области – в основном в северных районах, возмодны осадки. Долгосрочные прогнозы Амурский гидрометцентр не делает – это отдельная методика.

При этом выяснилось, что для синоптиков и обывателей понятия лета могут отличаться.

«Для синоптика настоящее лето – это когда среднесуточная температура превышает 15 градусов. Все. Других запросов к лету мы не имеем», – подытожила Светлана Анатольевна.

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