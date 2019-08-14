В Амурской области объявлено штормовое предупреждение

По информации амурского Гидрометцентра, 17 августа в отдельных районах Приамурья ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра при грозе – до 15-20 метров в секунду.

В управление по делам ГОЧС Благовещенска предупреждают о том, что ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

В этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов.

При грозе и ливнях рекомендуют оставаться дома или в укрытии, использовать средства зонты, плащи, резиновые сапоги, не прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на безопасное расстояние – 30-40 метров.

Необходимо быть внимательнее при передвижении, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой, не находится вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций. При передвижении во время ливня на автомобиле советуют припарковать авто около обочины дороги и переждать ливень.

В помещении во время непогоды рекомендуют отключить бытовые электроприборы, не находится у открытых окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Окна в помещения должны быть закрыты, чтобы исключить попадания в них шаровой молнии.

При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности: при перепадах напряжения в электрической сети, необходимо немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.

Во время грозы не рекомендуют разговаривать по сотовому телефону, радиоволны – основа мобильной связи – притягивают разряды, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения: 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.