В Мазановском районе из-за паводка котельная оказалась в аварийном состоянии

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Прокуратура Амурской области проверила, как готовят к отопительному сезону объекты ЖКХ, пострадавшие в результате наводнения. В прокуратуре Мазановского района установили, что в селе Красноярово пострадала котельная.

«Объект после паводка находится в аварийном состоянии и к дальнейшей эксплуатации не пригоден. В целях обеспечения теплоснабжением требуется модульная котельная», – отмечают в прокуратуре. Котельная является собственностью Мазановского района. Сообщается, что «меры по строительству новой котельной не принимаются, что может повлечь срыв начала отопительного сезона». В результате проверки прокурор Мазановского района и.о. главе района объявил предостережение.

Информацию прокомментировал глава Краснояровского сельсовета. «Я думаю, проблем не будет с отопительным сезоном. Пострадало здание котельной. Оно старое само по себе. Один котел был заменен два-три года назад, он новый. Со вторым котлом не было проблем», – рассказал глава Краснояровского сельсовета Борис Суйчи.

Он отметил, что специалисты уже приезжали в село, осматривали котельную, на уровне района проблема решается. «Администрация Краснояровского сельсовета всячески поможет в плане транспорта, вывоза кирпича разрушенного, строительного мусора», – добавил глава.