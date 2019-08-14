После наводнения в Амурской области 173 дома стали непригодными для проживания
В правительстве Амурской области обсуждают организацию пунктов длительного проживания для тех, кто лишился дома в результате наводнения. Пока пострадавшие размещаются в пунктах временного размещения.
ПВР организовали в школах. Скоро начнется новый учебный год и школы придется освобождать.
«Граждане, жилые дома которых были признано непригодными для проживания или требующими капитального ремонта, будут претендовать на вселение в пункты длительного размещения. Прорабатывается несколько вариантов, работает региональная комиссия», – пояснила министр юстиции Амурской области Елена Акименко.
В настоящее время уточняется количество граждан, лишившихся единственного жилья. Продолжается обследование домов, пострадавших от наводнения. «Последняя цифра – 173 аварийных дома, где нужно выполнять капитальный ремонт, либо это жилье вообще непригодно для проживания. Окончательная цифра уточняется. На этой неделе мы уже будем знать о количестве граждан, нуждающихся в жилье», – сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.
Также уточняется вопрос восстановления жилья. Ремонтировать дома будут либо на средства регионального бюджета, либо на средства федерального бюджета, как после наводнения 2013 года.
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