В Амурской области родителям компенсировали плату за детсады на 236 миллионов

Фото: министерство образования Амурской области

В Амурской области родителям дошкольников частично компенсировали плату за детские сады. Семьи получили 236 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета.

«Средний размер родительской платы в Амурской области, исходя из которого рассчитывается размер компенсации, составляет 175,9 рубля. По федеральному закону «Об образовании» (и в законе Амурской области № 399-ОЗ это также прописано) бюджет компенсирует родителям часть платы за детский сад: 20 % – за первого ребенка, 50 % – за второго и 70 % – за третьего и последующего детей», – отметили в отделе планирования и финансирования министерства образования и науки Амурской области.

На весь 2019 год на компенсации семьям дошкольников в регионе предусмотрено 406,4 миллиона рублей. Это на 70 миллионов больше, чем в 2018-м.