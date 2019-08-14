Поисковики нашли 8 новых захоронений на месте боев Амурской дивизии в 1942 году

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Сводный поисковый отряд Приамурья обнаружил 8 ранее не учтённых мест захоронений военнослужащих Красной армии в Волгоградской области. Амурчане исследовали места боёв 96-й Амурской стрелковой дивизии, освобождавшей Серафимовичский плацдарм в августе-ноябре 1942 года.

Спустя 20 дней поисковых работ завершилась экспедиция «Вахта памяти-2019 Серафимовичский плацдарм».

Руководствуясь нормативными требованиями Минобороны, поисковики произвели эксгумацию останков, сопутствующих артефактов и передали их органам военного управления Серафимовичского района и главе Бобровского сельского поселения.

«Вместе с останками бойцов было обнаружено 3 карболитовых пенала, или "смертных медальона", в которые вкладывался листок с данными военнослужащего. Это большая удача для поисковиков: если удастся прочесть информацию, содержащуюся в медальонах, то это станет отправной точкой для поиска родных погибших солдат», – рассказал поисковик-разведчик, приборист Сводного поискового отряда Валерий Суббота.

После оформления и передачи властям всех соответствующих документов, останки будут захоронены с воинскими почестями в воинской братской могиле хутора Бобровский-2.

«Согласно архивным источникам, на территории трёх хуторов – Бобровского, Базковского и уже не существующего Беляевского, безвозвратными потерями 96-й стрелковой дивизии и других воинских соединений, числится 1 546 человек. Задачей отряда стало исследование 30 квадратных километров площади, лежащей на правом берегу реки Дон южнее и севернее центральной усадьбы Бобровского сельского поселения.

Группе пришлось работать в сложных погодных условиях, потому как большую часть времени в степи шли дожди. Тем не менее цели и задачи экспедиции были выполнены в полном объёме», – рассказал руководитель поисковой экспедиции Владимир Федорук.

Амурские поисковики работают под Серафимовичем с 2016 года. Каждый год исследователи, работая с документами Центрального архива минобороны, открывают всё больше новых имён героев-амурчан.

Сейчас общая цифра подсчитанных потерь составляет почти 5 000 имён, большая часть из которых амурчане и сибиряки, дальневосточники.

В этом году при подготовке к полевым работам, были использованы трофейные аэрофотоснимки люфтваффе, сделанные немецкой авиаразведкой 1942 году, которые отряд получил в Национальном управлении архивов и документации (NARA) из США.

В конце июля – начале августа 1942 года в район Сталинграда с Дальнего Востока прибыли 8 стрелковых дивизий, среди которых была 96-я стрелковая, сформированная в Амурской области на станции Завитой. Занявшая рубежи на левом берегу Дона в районе города Серафимович и освободившая с большими потерями плацдарм, дивизия удерживала фронт до начала контрнаступления 19 ноября 1942 года.

После, до расформирования, дивизия принимала участие в освобождении Сталинграда, за что была удостоена звания Гвардейской и переформирована в 68-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.