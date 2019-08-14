Право на получение выплат за ущерб от наводнения имеют только в зоне ЧС

Право на компенсации получат только те амурчане, дома и участки которых попали в зону ЧС. Режим чрезвычайной ситуации вводится только на территории тех муниципальных образований, где зарегистрировано опасное явление.

Такая информация должна быть подтверждена документально.

При этом не имеет значения, были подтоплены дома и участки в результате наводнения или дождя. «У нас к подтоплению привели сильные дожди и подъем уровня воды в реках. Здесь имеет значение вхождение домовладения в территорию муниципального образования, где зафиксирована ЧС и фиксация гибели урожая. Произошло это в результате обильных дождей или наводнения, не имеет значения», – сообщила министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

В частности, в Магдагачинском районе Амурской области в зону ЧС попали только Толбузино, а райцентр, поселок Магдагачи, в зону ЧС не вошел.

Получение федеральной выплаты регламентировано, поэтому на областном уровне невозможно отойти от установленного порядка подачи заявления на компенсацию ущерба, нанесенного наводнением. Наличие факта проживания является обязательным условием для получения федеральных выплат. Факт постоянного проживания регистрирует администрация муниципального образования. У тех, кому отказали в выплатах, есть право обратиться в суд. Временное отсутствие домовладельца во время чрезвычайной ситуации не является основанием для отказа в предоставлении выплаты.