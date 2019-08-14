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14августа
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сегодня, 13:57 1

Право на получение выплат за ущерб от наводнения имеют только в зоне ЧС

Право на компенсации получат только те амурчане, дома и участки которых попали в зону ЧС. Режим чрезвычайной ситуации вводится только на территории тех муниципальных образований, где зарегистрировано опасное явление.

Такая информация должна быть подтверждена документально.

При этом не имеет значения, были подтоплены дома и участки в результате наводнения или дождя. «У нас к подтоплению привели сильные дожди и подъем уровня воды в реках. Здесь имеет значение вхождение домовладения в территорию муниципального образования, где зафиксирована ЧС и фиксация гибели урожая. Произошло это в результате обильных дождей или наводнения, не имеет значения», – сообщила министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

В частности, в Магдагачинском районе Амурской области в зону ЧС попали только Толбузино, а райцентр, поселок Магдагачи, в зону ЧС не вошел.

Получение федеральной выплаты регламентировано, поэтому на областном уровне невозможно отойти от установленного порядка подачи заявления на компенсацию ущерба, нанесенного наводнением. Наличие факта проживания является обязательным условием для получения федеральных выплат. Факт постоянного проживания регистрирует администрация муниципального образования. У тех, кому отказали в выплатах, есть право обратиться в суд. Временное отсутствие домовладельца во время чрезвычайной ситуации не является основанием для отказа в предоставлении выплаты.

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#наводнение #областная власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    59 минут назад

    Очень напоминает анекдот:

    1980 год. 31 декабря. В московских газетах появляется объявление, что в Елисеевском магазине будет в свободной продаже черная икра по цене 67 копеек за килограмм. Там тут же выстраивается очередь длинной до самого Кремля. Очень холодно.

    Люди мерзнут, но стоят.

    В 10 часов утра выходит директор магазина и говорит:

    - Товарищи! Евреям икра отпускаться не будет!

    Толпа одобрительно гудит, а евреи уходят, проклиная антисемитов.

    2 часа дня. К замерзшей толпе снова выходит директор и говорит:

    - Икра будет отпускаться только лицам с московской пропиской!

    Часть людей уходит, а вслед им несется - "Понаехали тут!!!"

    6 часов вечера. К совершенно окоченевшей от холода и поредевшей толпе снова выходит директор и говорит:

    - Икра будет отпускаться только ветеранам Отечественной войны!

    Остается несколько десятков человек.

    В 9 вечера выходит директор и объявляет:

    - Икра будет отпускаться только ветеранам Отечественной войны 1812 года!

    Народ разбредается по домам, но перед магазином остается один практически окоченевший старичок.

    Директор заводит его к себе в кабинет, наливает ему рюмку водки и говорит:

    - Отец, вы коммунист?

    - Да! - Отвечает окоченевший старикашка.

    - Тогда вы должны понять. Дело в том, что никакой икры на самом деле нет, но мы должны показать всему миру, что у нас в свободной продаже есть дешевая икра! Вы понимаете?

    - Я все понимаю, - говорит старичок, - Я только не понимаю, почему евреев первыми отпустили...

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