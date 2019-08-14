В Тынде 6-летнего ребенка изъяли из семьи из-за алкоголизма матери

Фото: Тындинское ЛО МВД России на транспорте

В Тынде сотрудники транспортной полиции изъяли из семьи 6-летнего мальчика. Ребенка поместили в медицинское учреждение.

По информации полиции, ребенок находился в социально-опасном положении. «В жилом помещении выявлены антисанитарные условия, отсутствовали запасы продуктов питания, было очень грязно и накурено, на полу стояли пустые бутылки из-под спиртных напитков. Чувствовался устойчивый неприятный запах. Мать длительное время злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни. Стражи правопорядка незамедлительно приняли решение изъять ребенка из опасной среды», – сообщает Тындинское ЛО МВД России на транспорте.

Семья уже находилась на учете как неблагополучная. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. В отношении мамы мальчика составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Решается вопрос о лишении матери родительских прав.