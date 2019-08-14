В Благовещенском районе ведут строительство новой спортплощадки

Фото: администрация Благовещенского района

На стадионе села Марково ведутся подготовительные работы по установке спортивной площадки для сдачи норм ГТО. Реализация проекта стала возможна благодаря субсидии федерального и областного бюджетов на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок.

Открытие новой, оснащенной современным оборудованием спортивной площадки для сдачи норм ГТО запланировано на сентябрь текущего года.

На территории Благовещенского района работает специальный центр тестирования норм ГТО, который базируется на территории детско-юношеских спортивных школ в Марково, Чихирях и в Усть-Ивановке.

За время работы центра тестирования в сдаче норм ГТО приняли участие более 1 500 человек. 557 человек получили знаки отличия, из них 64 человека – золотой знак.

На сегодня в сельских поселениях действуют 39 спортивных плоскостных сооружений – 11 футбольных полей, 2 поля для мини-футбола, 14 волейбольных и 4 баскетбольных площадки, 8 хоккейных коробок и 11 спортивных залов. На спортивных полях регулярно проходят тренировки и спортивные соревнования сельского, районного и областного уровня. Работу проводят спортивные инструкторы, они организуют работу секций по футболу, мини-футболу, хоккею, теннису, стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису и волейболу, ведут занятия групп здоровья. Всего на территории района 28 таких секций, в них занимаются порядка 750 человек, из них 200 детей и 419 – представители молодежи.