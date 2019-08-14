Суд заставил россиянку освободить квартиру от двух десятков собак
Выселить из своей квартиры 18 собак должна жительница Владивостока. Такое решение вынес городской суд.
Жильцы дома жаловались, что из квартиры женщины круглые сутки раздается шум, а также идет неприятный запах. Они подали исковое заявление в суд, которое он удовлетворил, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласное решению суда, в районный отдел судебных приставов поступил документ с требованием обязать 55-летнюю женщину освободить жилье от животных. Отмечается, что в настоящее время судебное производство окончено в связи с его исполнением.
Куда женщина определила своих собак, не сообщается, пишет Ридус.
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