Суд заставил россиянку освободить квартиру от двух десятков собак

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Выселить из своей квартиры 18 собак должна жительница Владивостока. Такое решение вынес городской суд.

Жильцы дома жаловались, что из квартиры женщины круглые сутки раздается шум, а также идет неприятный запах. Они подали исковое заявление в суд, которое он удовлетворил, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласное решению суда, в районный отдел судебных приставов поступил документ с требованием обязать 55-летнюю женщину освободить жилье от животных. Отмечается, что в настоящее время судебное производство окончено в связи с его исполнением.

Куда женщина определила своих собак, не сообщается, пишет Ридус.