В Хабаровском роддоме, где насильно привили новорожденную, считают, что спасали ребенку жизнь

«Отказ от вакцинации в нашем медучреждении – это уже обычное дело. В этом случае мы пытаемся убедить мать. Не смогли, никто ее не заставляет, – рассказал корреспонденту ИА AmurMedia главврач хабаровского роддома №4 Михаил Баев. – Если бы эта женщина только от прививок отказалась, никто бы в суд обращаться не стал. Но эта мать на учете в женской консультации стояла, но необходимое обследование не прошла. В частности, УЗИ на поздних сроках. Мы не знали, как сформировался малыш, с каким патологиями столкнемся. Риск попадания таких новорожденных на хирургические операции очень высок. А это стационар, где лежат другие дети. Плюс к тому в случае хирургического вмешательства может понадобиться переливание крови, а это высокий риск заражения гепатитом "В", от которого и делают новорожденным прививку».

Когда мать отказалась от медицинских вмешательств, на нее подали в суд. Ребенок у хабаровчанки родился 6 августа, а уже 7 августа состоялся суд с присутствием представителей прокуратуры и органов опеки. В итоге суд встал на сторону врачей. В результате новорожденной сделали прививку от туберкулеза, гепатита «В», ввели препарат против геморрогической болезни новорожденных и под веко заложили тетрациклиновую мазь в качестве защиты от гонококков.

«Это стандартный набор профилактических медицинских манипуляций, которые проводятся всем новорожденным в возрасте от первых минут до 28 дней. Закладка мази под веко защищает ребенка от гонобленореи. Заболевание, вызываемое гонококком, может привести к слепоте. А мать при этом может и не знать, есть в ее организме гонококки, или нет. Геморрагическая болезнь новорожденных на поздней стадии опасна кровоизлияниями в мозг. А поскольку ультразвуковое исследование внутренних органов ребенка еще в утробе мать не сделала, врачи не могли знать, с какими пороками и патологиями столкнутся. И что придется предпринять для спасения жизни малыша», – так объяснила ситуацию главный нештатный неонатолог Хабаровского края Зинаида Плотоненко.

По ее словам, медикам удалось уговорить мать обследовать слуховой аппарат ребенка и сделать анализ на пять наследственных заболеваний.

«Эта пациентка отказывалась и от медицинской помощи при родах, которые прошли с осложнением. Мы впервые в нашей практике обратились в суд. Когда речь идет о спасении жизни пациента, суд собирается даже по выходным и его решение вступает в силу незамедлительно», – заявил Михаил Баев.

При этом в самом решении, которое было выложено, а затем удалено со страницы роддома в Инстаграме, говорится, что решение в силу не вступило и его можно обжаловать в течение месяца.

Мама девочки собиралась обращаться в суд, чтобы оспорить решение, по которому ее ребенку была проведена вакцинация. Известная ведущая и блогер Ирена Понарошку обещала ей в этом помочь.