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сегодня, 13:03 0

В Амурской области мотоциклист и пассажир пострадали в серьезном ДТП

В Амурской области мотоциклист и пассажир пострадали в серьезном ДТП
Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk

В селе Бочкаревка Серышевского района произошло серьезное ДТП. Столкнулись Toyota Sprinter и мотоцикл. Пострадали 2 человека – водитель мотоцикла и его пассажир.

Они получили травмы и были госпитализированы в Белогорскую больницу, сообщили в пресс-службе амурской полиции.

Фото: www.instagram.com/dtp_belogorsk

Следственное подразделение ОМВД России по Серышевскому району возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Причины и обстоятельства автоаварии будут установлены в ходе расследования.

Очевидцы сообщают, что пострадавшие находятся в реанимации.

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#ДТП #происшествия

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