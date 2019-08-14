В день рождения Свободного в футбол с амурчанами сыграют Пьер Нарцисс и актер сериала «Восьмидесятые»

Фото: Правительство Амурской области

Амурские спортсмены сыграют в футбол с российскими актерами, музыкантами и певцами. Необычный матч в честь 107-летия Свободного состоится 17 августа на городском стадионе «Локомотив».

На поле выйдут футболисты московской команды ФК «Старко», в которую входят певцы, актеры, музыканты и ветераны футбола России.

За команду играют выпускники одной из «Фабрик звезд» – певцы Пьер Нарцисс, Михаил Гребенщиков, шоумен Сергей Крылов (руководитель организации «Союз детей России»), музыкант и композитор Юрий Давыдов (президент футбольного клуба «Старко»), Валерий Дайнеко (участник ВИА «Песняры», солист ансамбля «Белорусские песняры») и другие.

Также на поле стадиона «Локомотив» выйдут актёры Дмитрий Белоцерковский (серил «Восьмидесятые»), Александр Алёшкин (Театр «Содружество актёров Таганки») и другие. Также в составе команды олимпийский чемпион 1988 года, ветеран футбола, вратарь ФК «Спартак» Алексей Прудников.

17 августа их соперниками станет команда, состоящая из жителей Благовещенска и Свободного. На поле выйдут политики, предприниматели и спортсмены области. Матч организован при поддержке СИБУРа.

Матч «Под флагом Добра!» проводится в Свободном во второй раз. Впервые участники акции приезжали в Амурскую область в 2017 году и принимали участие в праздновании юбилея Свободного.

«Два года назад мы впервые побывали в Свободном и ощутили драйв, который витает в городе. Думаю, что через несколько лет Свободный будет не узнать», – поделился Юрий Давыдов.

Матч начнется в 17:30. После игры у российских исполнителей будет небольшой перерыв, после которого они вернутся к горожанам уже в своих сценических образах и выступят на главном концерте в честь празднования Дня города.

Ярким сюрпризом станет 30-минутный «живой» сет группы «Злобные Старикашки» (экс-«Зодчие»). Вход на мероприятия свободный, сообщается на сайте правительства Амурской области.