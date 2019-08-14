Амурчанам снова предлагают не покупать много букетов учителям, а отдать деньги на благотворительность

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В Амурской области вновь проводят благотворительные акции «Букет учителю» и «Уроки доброты». Фонд «Открытая ладонь» предлагает родителям в День знаний подарить классному руководителю один большой букет или по одному цветочку от каждого ребенка. Сэкономленную сумму – пожертвовать на лечение детей из Амурской области.

«Классы, которые примут участие в данной акции, получат от нас благодарность в виде "Уроков доброты". На "Уроках доброты", мы рассказываем детям, что такое добро, почему важно делать добрые дела, кто такие дети и люди с ОВЗ. В этом году, проект станет более масштабным, поэтому деток будут ждать памятные сувениры. А также классы, проявившие себя лучше всего, смогут в течение года посетить Малиновский детский дом-интернат, пообщаться с особенными детками, провести вместе время. Будут организованы концерты, мастер-классы и подарки для воспитанников», – сообщается в аккаунте фонда «Открытая ладонь» в Инстаграме.

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году с ее помощью неравнодушные горожане собрали порядка 250 тысяч рублей на лечение благовещенца Артемия Дымова. В китайской клинике малышу проводили операцию по пересадке стволовых клеток. В 2018 году деньги собирали на лечение маленькой амурчанки Полины Алексеевой. Ей нужна была операция по восстановлению слуха. На данный момент сбор средств для Полины официально закрыт. Последняя часть благотворительных средств на счет клиники в Америке была переведена примерно 3 месяца назад.