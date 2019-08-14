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14августа
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сегодня, 12:39 9

Амурчанам снова предлагают не покупать много букетов учителям, а отдать деньги на благотворительность

Амурчанам снова предлагают не покупать много букетов учителям, а отдать деньги на благотворительность
Фото: Амур.инфо

В Амурской области вновь проводят благотворительные акции «Букет учителю» и «Уроки доброты». Фонд «Открытая ладонь» предлагает родителям в День знаний подарить классному руководителю один большой букет или по одному цветочку от каждого ребенка. Сэкономленную сумму – пожертвовать на лечение детей из Амурской области.

«Классы, которые примут участие в данной акции, получат от нас благодарность в виде "Уроков доброты". На "Уроках доброты", мы рассказываем детям, что такое добро, почему важно делать добрые дела, кто такие дети и люди с ОВЗ. В этом году, проект станет более масштабным, поэтому деток будут ждать памятные сувениры. А также классы, проявившие себя лучше всего, смогут в течение года посетить Малиновский детский дом-интернат, пообщаться с особенными детками, провести вместе время. Будут организованы концерты, мастер-классы и подарки для воспитанников», – сообщается в аккаунте фонда «Открытая ладонь» в Инстаграме.

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Дорогие родители! Очень внимательно прочтите этот пост! Каждый год, наш фонд является организатором всероссийской акции «Букет учителю» и «Уроки доброты». И этот год не станет исключением. К тому же в этом году, руководили нашего фонда выиграла грант на поведение «Уроков доброты». Ну а теперь обо всем по порядку. ⠀ В чем заключается данная акция?! Мы предлагаем родителям, на 1 сентября подарить своему классному руководителю один большой букет, или каждый ребёнок подарить по одному цветочку. А остальную сэкономленную сумму пожертвовать на лечение деток из «Амурской области». Классы, которые примут участие в данной акции, получат от нас благодарность в виде «Уроков доброты». На «Уроках доброты», мы рассказываем детям, что такое добро, почему важно делать добрые дела, кто такие дети и люди с ОВЗ. В этом году, проект станет более масштабным, поэтому деток будут ждать памятные сувениры. А так же классы проявившие себя лучше всего, смогут в течение года посетить «Малиновский Детский дом интернат», пообщаться с особенными детками, провести вместе время. Будут организованны концерты, мастер-классы и подарки для воспитанников. ‼️По вопросам участия писать в Директ‼️

Публикация от Открытая Ладонь (@fond_otkrytayaladon)

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году с ее помощью неравнодушные горожане собрали порядка 250 тысяч рублей на лечение благовещенца Артемия Дымова. В китайской клинике малышу проводили операцию по пересадке стволовых клеток. В 2018 году деньги собирали на лечение маленькой амурчанки Полины Алексеевой. Ей нужна была операция по восстановлению слуха. На данный момент сбор средств для Полины официально закрыт. Последняя часть благотворительных средств на счет клиники в Америке была переведена примерно 3 месяца назад.

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#дети #образование #помощь

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    2 часа назад

    Пусть фонд в лес валит. Нефиг благотворительность на 1е сентября натягивать.

    Кто хочет - тот и так на благотворительность жертвует, а заставляя человека делать это обязательным, и тем более через его ребёнка - это лядство какое то.

    Чёж на день города эти фонды молчат? Давайте вообще - что не празник - так заместо него скидываться на всеобщее благо. И по домам сидеть.

    Фонд сразу вызывает отторжение и раздражение.

    Ждём в чатике-вотсапчике истерических мамаш, доказывающих какие они меценаты.

    PS^ хотя результат ожидаем - щас школы, под влиянием директрис, через учителей начнут работу с родителями, чтобы после 1 сентября померяться письками отчётиками, кто самый благотворитель т больше всех сдал. Мож даже валечка первым грамоты вручит. Чужими руками всегда приятно жар загребать.

  • raznos

    raznos
    2 часа назад

    Да давайте вообще откажемся от букетов на 1 сентября, праздничных линеек, нарядных первоклашек. Введем "Первосентябрьский оброк" и всех делов.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Классы, которые примут участие в данной акции, получат от нас ..." - подкуп?...

    Почему кто-то решил заглянуть в мой кошелек? Почему, если я имею желание лично сказать спасибо учителю, кто-то пытается осудить меня и навязать иные действия?...

    А давайте я сама решу, дарить ли мне букет цветов уважаемому учителю? И я сама буду решать, когда и каким образом смогу заняться благотворительностью?!

  • Алекс5

    Алекс5
    2 часа назад

    Распил.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    Кто то любит считать чужие бабки

  • Змей

    Змей
    1 час назад

    А не потратить ли мне эти деньги непосредственно на ребенка? А если и благотворительствовать, то только адресно, помогайте конкретным людям, не кормите фонды, там кроме нуждающихся нужно учредителей кормить. Как-то так....

  • B-52

    B-52
    34 минуты назад

    Отстаньте от учителей. Поищите благотворительность в другом месте. Например, попросите администрацию Свободного не приглашать Нарциса, который споет одну песню и поиграет в футбол. И те немалые деньги, которые должен был получить этот великий артист отправьте на лечение детей. Вот это будет польза! Не благодарите за идею.

  • arahna

    arahna
    32 минуты назад

    А почему под прицел попали букеты учителю? А не допустим покупка машины, квартиры, банка тушенки, услуги парикмахерской. Весьма странная позиция, ткнули пальцем в небо и выпал букет цветов =)))

  • 159

    159
    4 минуты назад

    arahna

    А почему под прицел попали букеты учителю? А не допустим покупка машины, квартиры, банка тушенки, услуги парикмахерской. Весьма странная позиция, ткнули пальцем в небо и выпал букет цветов =)))



    А всё очень просто объяснить - у учителей СОВЕСТЬ ближе!

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