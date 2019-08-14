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14августа
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сегодня, 12:20 0

Амурские пожарные улетели тушить заповедные места в Бурятии

Амурские пожарные улетели тушить заповедные места в Бурятии
Фото: http://lightavia.ru/amurskaya-aviabaza

12 августа сотрудники Амурской авиабазы отправились в Бурятию на тушение пожаров. 31 представитель Архаринского, Свободненского авиаотделений и Новокиевского подразделения были направлены для ликвидации пожара в Заповедном Подлеморье, относящемуся к особо охраняемой территории.

В ее составе Баргузинский заповедник и Забайкальский национальный парк. Там действует три пожара. На них уже работают представители Читинской авиабазы и их коллеги из Бурятии.

«Это принятая в РФ практика — межбазовое маневрирование. При необходимости в наиболее горимые регионы отправляем личный состав парашютно-десантной пожарной службы Амурской авиабазы. Сейчас пришёл запрос из правительства Бурятии направить 31 сотрудника ПДПС», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Ориентировочно, в Бурятии сотрудники Амурской авиабазы пробудут месяц. При необходимости командировку продлят.

В амурскую группировку вошли парашютисты-пожарные и десантники-пожарные. В основном это опытные специалисты, которые неоднократно участвовали в подобных выездах, сообщает пресс-служба областного правительства.

Десантник-пожарный Архаринского авиаотделения Николай Петров в авиалесоохране работает 19 лет. «Был на Чукотке, на Камчатке, в Бурятии. Самые сложные пожары были на Камчатке и Чукотке в 2003 и в 2006 годах. Приходилось вручную прокладывать многокилометровые минерализованные полосы, чтобы остановить верховые пожары. Пламя поднималась на большую высоту», - вспоминает Николай Сергеевич.

В 2016 году амурские авиапожарные уже участвовали в ликвидации пожаров в Баргузинском заповеднике.

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#пожары

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