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14августа
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сегодня, 12:00 1

«Едерации» больше нет: в Благовещенске ремонтируют монумент независимости России

«Едерации» больше нет: в Благовещенске ремонтируют монумент независимости России
Фото: Амур.инфо

В центре Благовещенска на улице Зейской развернулись работы по ремонту стелы. С нее убрали надпись, возвещавшую что «12 июня принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации». Шрифт, которым был набран текст, несколько лет назад раскритиковал известный дизайнер Артемий Лебедев.

«Патриотическая пропаганда набирается шрифтом, известным каждому по банкам с китайской тушенкой», – так Лебедев прокомментировал увиденную им надпись.

Позже сама стела обветшала, а в слове Федерация отвалилась буква Ф. Сейчас надпись убрали, а стелу и территорию рядом с ней ремонтируют и благоустраивают.

Рабочие должны отбить старую штукатурку и нанести новую, изготовить и установить новые буквы. При этом текст надписи будет сохранен, отметили в пресс-службе администрации Благовещенска. Железобетонные конструкции фонтана у стелы уже разобрали.

Также в этом квартале отремонтируют тротуар, обустроят автостоянку, высадят сирень, березы и клены, установят скамейки, качели и освещение. Это будет новое общественное пространство - сквер, говорят в мэрии. Все работы оценили в 6,5 миллиона рублей. Завершить работы подрядчик должен до конца сентября.

Заказчиком работ по ремонту выступает муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС»). К памятникам архитектуры этот объект не относится, так как не имеет архитектурной или исторической ценности, прокомментировали Амур.инфо в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Стела на улице Зейской в Благовещенске была установлена в честь Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Ее торжественно открыли в 1994 году в дни визита президента Бориса Ельцина. Раньше здесь была доска почета областных предприятий.

Как сообщало Амур.инфо, в 2011 году власти Благовещенска пытались избавиться от монумента, выставив его на продажу за 1,6 миллиона рублей. Однако желающих купить такой объект, а вместе с ним и обязанности по его содержанию, тогда не нашлось.

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#строительство

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    21 минута назад

    У Лебедева бурная фантазия..или больная. Я почти каждый день проезжаю мимо этой стелы, и ни разу не возникали ассоциации с банкой сгущенки! Это ж как надо травмироваться, чтобы такое носить в своей голове. А то, что ремонт и обновление стелы был необходим, так это и так понятно, сколько лет-то прошло с ее установки.

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