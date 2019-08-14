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14августа
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сегодня, 11:54 0

В Амурской области разыскивают 82-летнего мужчину

В Амурской области разыскивают 82-летнего мужчину
Фото: УМВД России по Амурской области

Амурские полицейские разыскивают Маляра Александра Павловича 1937 года рождения. 8 августа 2019 года мужчина вышел из дома в селе Ромны Ромненского района и не вернулся.

По информации амурского управления МВД, на момент ухода из дома амурчанин был одет в футболку темного цвета, синюю рубашку в клетку, черные трико, носки и туфли, кепку темного цвета.

На вид разыскиваемому 75-80 лет, рост 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, имеется залысина, глаза серо-голубые, прямой широкий нос, уши средние. На мизинце левой кисти у мужчины отсутствует первая и вторая фаланги, на безымянном – первая фаланга.

Владеющих информацией о местонахождении пропавшего необходимо сообщить по телефонам: 8 (416 45) 91-8-79 или 8 914-619-73-29.

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