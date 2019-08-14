Амурстат: средняя зарплата в Приамурье превышает 45 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата предприятий и организаций Амурской области в январе-июне 2019 года сложилась в размере 45 413,9 рубля и возросла по сравнению с тем же периодом 2018 года на 5,3 %.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-июне 2019 года по сравнению с январем-июнем 2018 года составила 99,9 %.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации работников и территориального положения предприятия.

Самый высокий уровень начисленной заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 64 084,9 рубля, в области транспортировки и хранения – 60 806 рублей, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 60 105 рублей, в области добычи полезных ископаемых – 54 008,1 рубля, строительства – 49 246,8 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 22 445 рублей, занятых оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов – 25 321,8 рубля, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 27 116,2 рубля.

Наиболее высокая заработная плата работников предприятий региона в январе-июне этого года в 2,9 раза превысила самую низкую величину заработной платы по основным видам экономической деятельности, сообщает Амурстат.