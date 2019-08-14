В Амурской области круглосуточно обрабатывают заявления от подтопленцев

В правительстве Амурской области в среду, 14 августа, состоялась пресс-конференция, посвященная выплатам пострадавшим от наводнения. В настоящее время комиссии круглосуточно обрабатывают документы. В основном люди рассчитывают на компенсацию потери жилья, имущества и урожая. Один амурчанин претендует на получение выплаты в связи с причинением вреда здоровью в результате наводнения.

В настоящее время остаются эвакуированными 2 111 человек, из них 717 детей. В Приамурье действуют два пункта временного размещения граждан. В населенных пунктах, пострадавших от наводнения, продолжаются аварийно-восстановительные работы, в том числе на дорогах, участки которых были размыты поднявшейся водой.

Объемы выплат населению из бюджета Амурской области составили 30 500 000 рублей. Сумма ущерба, причиненного наводнением, составляет более 213 600 000 рублей и продолжает уточняться. На единовременную помощь в размере 10 000 рублей на человека выделено 73 миллиона. Компенсация за полную утрату имущества составляет 100 000 рублей. На эти цели выделено 122 миллиона.

В Амурской области зарегистрирован факт причинения вреда здоровью в результате наводнения. Как сообщила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Лилия Мезенцева, амурчанин получил перелом руки, когда помогал эвакуировать граждан и спасать имущество. Размер компенсации варьируется в зависимости от степени тяжести вреда здоровью на основании медицинского заключения. Так, в случае легкого вреда здоровью пострадавший имеет право на получение 200 000 рублей; в случае, если здоровью человека был причинен тяжкий вред или вред средней степени тяжести, компенсация составит 400 000 рублей.

Круглосуточно ведется обработка заявлений от граждан на получение средств. Комиссии занимаются сбором документов и обследованием домовладений. Обоснованность претензий на получение компенсаций тщательно проверяется. Работу ведут не только сотрудники муниципалитетов и управлений министерства социальной защиты, но и сотрудники управления МВД России по Амурской области, которые проверяют данные миграционного учета. Выплаты начнутся по готовности списков пострадавших.

«Предельного срока нет. Мы заинтересованы в том, чтобы проделать эту работу как можно быстрее, поэтому активно идет информирование граждан о том, что проводится такая работа на муниципальном уровне с участием органов социальной защиты. Чем быстрее мы сформируем списки и произведем выплаты, тем быстрее мы решим поставленные задачи», – сообщила министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

Для подачи заявления на получение выплат необходимо подать заявление и подтвердить личность и регистрацию по адресу, а также предоставить комиссии возможность обследовать дом. Проверка документов занимает не более одного дня.

Если документ, удостоверяющий личность, был утерян в результате чрезвычайной ситуации, сотрудники УМВД России по Амурской области помогут восстановить его в короткие сроки. Такие случаи уже были – пока люди находились в пункте временного размещения, их документы быстро восстановили.

В случае, если гражданин имел регистрацию по месту своего постоянного проживания, он обязан получить материальную помощь. Если проживал, но не был зарегистрирован, ему придется обратиться в суд. Таким гражданам помогает прокуратура Амурской области – сотрудники ведомства ведут активную работу в этом направлении.

Тем временем близится начало учебного года. Семьи, имеющие несовершеннолетних, могут рассчитывать на получение 10 000 рублей для подготовки детей к школе.

Владельцы участков, из-за наводнения лишившиеся урожая, вправе рассчитывать на компенсацию в размере 10 000 рублей. Люди, в домах которых вода поднималась выше уровня пола, могут получить 30 000 рублей. Гибель урожая и факт подъема воды в домах фиксируют комиссии на муниципальном уровне.

На получение выплат рассчитывают и жители населенных пунктов, более чем на сутки лишившиеся транспортного сообщения и электроэнергии. Им положено по 10 000 рублей на каждого члена семьи. В Амурской области есть населенные пункты, жители которых в полном составе попали в эту категорию.

Кроме единовременной материальной помощи, предусмотрена финансовая помощь из федерального бюджета в связи с утратой имущества первой необходимости. К этой категории относятся люди, зарегистрированные и постоянно проживавшие по месту жительства. Финансовая помощь делится на два вида: в связи с утратой имущества первой необходимости и в связи с полной утратой имущества.

Например, если в результате наводнения были полностью испорчены три и более предмета необходимости, то сумма выплат составит по 50 000 рублей на каждого члена семьи. В случае полной утраты имущества сумма компенсации равна по 100 000 рублей на человека. Перечень имущества, при потере которого положены выплаты, установлен на федеральном уровне. Для получения федеральных выплат факт страхования имущества значения не имеет.