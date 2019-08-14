Очевидцы: в Благовещенске водитель пассажирского автобуса попал в ДТП, когда разговаривал по телефону

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В среду, 14 августа, в Благовещенске произошла авария с участием городского пассажирского автобуса. ДТП случилось в 9:55 утра в районе дома 136 на улице 50-летия Октября.

Водитель автобуса 1989 года рождения двигался по правой полосе, так же как и водитель такси 1976 года рождения. Затем таксист решил повернуть направо, пассажирский транспорт начал его обходить и зацепил.

Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в городском ГИБДД.

«Я работаю на мойке, авария произошла перед нашими воротами. Пассажиры выходили и говорили, что водитель разговаривал в этот момент по телефону», – рассказал благовещенец Сергей.

Ранее в ГАИ информировали, что именно невнимательность водителей, в том числе отвлекающихся на телефон, зачастую становится причиной наезда автомобилей на пешеходов. После гибели 6-летней девочки под колесами пассажирского автобуса, в момент, когда она переходила дорогу за зеленый сигнал, благовещенцы стали внимательнее наблюдать за водителями маршрутных автобусов. Так, в соцсети попало видео, где шофер отвлекается на смартфон.