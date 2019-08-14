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сегодня, 11:32 0

Умер зритель на просмотре нового фильма Тарантино

Умер зритель на просмотре нового фильма Тарантино
Фото: pixabay.com

В Москве умер зритель на сеансе нового фильма «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино. Тело доставили в морг. Проверку по факту случившегося проводят правоохранительные органы.

В одном из кинотеатров Москвы нашли тело 63-летнего жителя Свердловской области. «По предварительным данным, у мужчины отказало сердце. Тело нашли после сеанса кинофильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", — сообщил АГН «Москва» источник в оперативных службах.

Тело мужчины доставили в морг. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее «Лайф» сообщал, что британец умер во время просмотра фильма «Проклятие Аннабель— 3».

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#здоровье #кино #происшествия

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