В Благовещенске женщины пожаловались, что их пытался изнасиловать неизвестный

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В соцсетях Благовещенска распространяется сообщение о поиске мужчины, который 13 августа напал на женщин в районе улиц Калинина – Ломоносова. Две женщины обратились в полицию с жалобами, что неизвестный попытался совершить в их отношении действия сексуального характера.

«Люди помогите найти (человека – Прим.ред.), напал сегодня на (…) женщин, на Ломоносова – Калинина возле ларька (…) напал на девушку, потом на продавца мяса в районе поликлиники, потом напротив ДОСААФ в том же районе напал на девушку с 3-летним ребенком, забежал в поликлинику напал на медсестру, но везде его походу пугали, а немного позднее за музыкальной школой (бывшая) на Октябрьской возле шиномонтажа напал на женщину, избил и пытался изнасиловать», – говорится в сообщении.

В МО МВД России «Благовещенский» информацию подтвердили частично. В пресс-службе полиции рассказали, что 13 августа поступили сообщения от двух женщин о том, что неизвестный попытался совершить действия сексуального характера. Полицейские выезжали на место происшествия. Собранные материалы они передали в следственный комитет. Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.

Об одном эпизоде Амур.инфо рассказал знакомый пострадавшей женщины, которая обратилась в правоохранительные органы.

«Это было вчера в 10 утра он на нее напал. Утром она шла на работу, там магазинчик небольшой, это Октябрьская – Калинина. Подошла уже к магазину, дверь открыла. Он со спины напал на нее, говорит: Все, бабка, молись. (…) Повалил, стал ее избивать пытаться, достал свои причиндалы, она отбивалась. Потом там машина остановилась. И он слинял», – сообщил житель Благовещенска.

В СУ СК РФ по Амурской области пояснили, что следственный отдел по городу Благовещенску проводит доследственную проверку по факту поступления сообщения о происшествии.