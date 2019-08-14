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сегодня, 11:26 0

Благовещенские полицейские задержали подозреваемого в краже из салона красоты (видео)

Благовещенские полицейские задержали подозреваемого в краже из салона красоты (видео)

В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже имущества из студии красоты. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 7 августа молодой человек зашел в пустое помещение и украл дамскую сумочку и телефон. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Администратор, которой принадлежат украденные вещи, обратилась в полицию. В сумочке кроме документов была крупная сумма.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый горожанин 1987 года рождения. Как сообщает управление МВД России по Амурской области, похищенное имущество он продал, а деньги, вырученные за телефон, а также находившиеся в сумке, потратил на собственные нужды.

По факту хищения следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанного заключили в изолятор временного содержания.

В настоящий момент оперативниками устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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#закон #криминал #происшествия

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