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14августа
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сегодня, 10:57 1

Стала известна дата прощания с Ниной Релиной

Стала известна дата прощания с Ниной Релиной
Фото: Амур.инфо

Прощание с почетным гражданином Благовещенска, участником Великой Отечественной войны, поэтом, журналистом, автором гимна областной столицы Ниной Релиной состоится 16 августа в Амурском областном доме народного творчества (ул. Ленина, 167). С 12:30 до 13:30 туда могут прийти все желающие.

Как сообщало Амур.инфо, Нина Валериановна скончалась 13 августа на 98 году жизни.

Нина Релина была отмечена многими наградами, в числе которых орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». Она работала журналистом, в том числе в газете «Амурская правда», выпустила несколько сборников стихотворений, стала членом Союза писателей России. Ее имя есть в энциклопедии «Лучшие люди России».

В 2006 году у столицы Приамурья появился свой гимн, автором стихов к которому стала Нина Валериановна.

Информация предоставлена пресс-службой городской администрации.

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#память

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Умерла почетный гражданин города Благовещенска Нина Релина
Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    46 минут назад

    Великий был человек Нина Релина.

    Такими надо гордится всем, что жили в одном городе.

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