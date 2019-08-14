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14августа
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сегодня, 10:55 1

Глупость или кощунство: в ОНФ прокомментировали изображение солдат НАТО на памятнике в Дипкуне

Глупость или кощунство: в ОНФ прокомментировали изображение солдат НАТО на памятнике в Дипкуне
Фото: Амур.инфо

Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ и ответственный секретарь «Поискового движения России» прокомментировала ситуацию с нанесением на памятник в селе Дипкун Амурской области изображения военных НАТО вместо советских солдат. Она считает, что причина случившегося – в безразличии.

Цунаева раскритиковала тех, кто изобразил солдат НАТО на памятнике воинам Великой Отечественной войны. По ее мнению люди, изобразившие солдат в форме НАТО и с винтовками М-16 на памятнике в поселке Дипкун, проявили безразличие, и они не думают ни о прошлом, ни о будущем.

«Не знаю, что это – глупость или кощунство. Думаю, что это в первую очередь безразличие со стороны тех, кто не думает ни о прошлом, ни о будущем. В этой истории радует только то, что в данном населенном пункте еще есть те, кому важно подойти к этому памятнику, постоять, подумать о чем-то важном, личном. И заметить, что, к сожалению, сотворили с мемориалом», – сказала Цунаева.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ выразила надежду, что действия местных депутатов и прокуратуры будут эффективны – заказчики и исполнители работ понесут наказание, а изображение будет заменено, информирует пресс-служба ОНФ.

Как сообщало Амур.инфо, скандальное изображение с памятнике убрали вскоре после того, как публикация об этом появилась на сайте Амур.инфо и привлекла внимание многих федеральных СМИ. По факту случившегося проводится прокурорская проверка.

В местной администрации объяснили, что ошибку на эскизе не заметили потому, что картинки для согласования им присылали по телефону. Работы по обновлению памятника уже начались: сняли краску, которая, несмотря на недавний ремонт, уже начала слезать.

Подрядчик обещал переделать работы до 1 сентября, сообщили в Дипкунском сельсовете.

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#история #память #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад



    картинки для согласования им присылали по телефону



    Редкостный бред!

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