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14августа
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сегодня, 10:33 0

В Свободном построят ФОК за 280 миллионов рублей

В Свободном построят ФОК за 280 миллионов рублей
Фото: Правительство Амурской области

В Свободном построят физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках плана социального развития центров экономического роста Амурской области. На строительство объекта выделено 280 миллионов рублей.

Контракт на строительство комплекса заключили в августе 2019 года.

Площадь спортивного объекта составит 1 900 квадратных метров. На территории ФОК будет расположен универсальный игровой зал, универсальная площадка, площадки ГТО и для воркаута, кабинеты для сотрудников и прочие помещения, необходимые для полноценного обеспечения функционирования комплекса.

В здании ФОК предусмотрен подъемник для обеспечения доступа на все этажи маломобильных групп населения. Завершение работ по строительству комплекса намечено на конец 2020 года, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#Свободный #спорт #строительство #финансы

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