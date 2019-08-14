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14августа
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сегодня, 10:22 0

Мальчика на пляже проткнуло зонтом

Мальчика на пляже проткнуло зонтом
Фото: Albert Gea / Reuters

В 13-летнего мальчика вонзился пляжный зонт. Это произошло на пляже в американском штате Массачусетс.

Ветер понес по пляжу зонт, который и проткнул руку подростка, шедшего по берегу моря. На помощь пострадавшему пришли отдыхавшие.

«Когда я это увидел, то бросился к нему, — рассказывает один из очевидцев. — Подбегаю и вижу у него в руке что-то вроде дыры. Я начал говорить с ним, пока какая-то женщина накладывала ему жгут, а другие вызывали скорую».

Мальчика доставили в местную больницу и оказали ему первую помощь. Полученные им травмы не представляют угрозы для жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой Inside Edition.

В 2018 году сообщалось о гибели женщины, пронзенной зонтом во время прогулки по пляжу в ветреную погоду. Вскрытие показало, что при ударе пляжный зонт пробил ей грудные мышцы, сломал ребра и повредил левый желудочек сердца.

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#дети #здоровье #происшествия #США

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