Мальчика на пляже проткнуло зонтом

Фото: Albert Gea / Reuters

В 13-летнего мальчика вонзился пляжный зонт. Это произошло на пляже в американском штате Массачусетс.

Ветер понес по пляжу зонт, который и проткнул руку подростка, шедшего по берегу моря. На помощь пострадавшему пришли отдыхавшие.

«Когда я это увидел, то бросился к нему, — рассказывает один из очевидцев. — Подбегаю и вижу у него в руке что-то вроде дыры. Я начал говорить с ним, пока какая-то женщина накладывала ему жгут, а другие вызывали скорую».

Мальчика доставили в местную больницу и оказали ему первую помощь. Полученные им травмы не представляют угрозы для жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой Inside Edition.

В 2018 году сообщалось о гибели женщины, пронзенной зонтом во время прогулки по пляжу в ветреную погоду. Вскрытие показало, что при ударе пляжный зонт пробил ей грудные мышцы, сломал ребра и повредил левый желудочек сердца.