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14августа
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сегодня, 10:04 7

Полмиллиона перечислили благотворители для амурчан, пострадавших от наводнения

Полмиллиона перечислили благотворители для амурчан, пострадавших от наводнения
Фото: правительство Амурской области

На спецсчет министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области поступило 528 тысяч рублей благотворительной помощи для пострадавших от наводнения. Областные власти думают, куда направить эти деньги.

На заседании КЧС первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина предложила создать специальную группу, которая предложит вариант распределения этих средств пострадавшим и отчитается за эти финансы.

Как сообщало Амур.инфо, дома в Амурской области полностью освободились от воды. По данным на 13 августа, подтопленными остаются 120 приусадебных участков, в ПВР находятся 39 человек.

Продолжается работа по сбору документов на выделение федеральной помощи пострадавшим от паводка.

«На сегодняшний день включены в областной список на получение средств из федерального бюджета 377 граждан, из них: 305 граждан – на получение единовременной материальной помощи (по 10 тысяч рублей на человека) и 72 гражданина – на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества (по 50 тысяч рублей на человека), общая сумма выплат составляет 6,65 миллиона рублей. В список вошли граждане, проживающие в Зее, в Белогорске, в Благовещенском, Ивановском, Магдагачинском, Михайловском, Константиновском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах», – сказал глава регионального минлесхоза Алексей Венглинский.

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#МЧС #наводнение #областная власть #финансы

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    что можно купить на 10 000?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Жалейка, а ваша партия помогла из своих партийных средств пострадавшим от наводнения?

  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    ВМ-ЛДПР не богатая партия-этот вопрос задайте ЕР и Альтеру

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Жалейка

    ВМ-ЛДПР не богатая партия-этот вопрос задайте ЕР и Альтеру



    Гыг.



    Как выясняется, на сегодняшний день самая богатая партия в России, это ПАФОС.



    При том, что она миллиарды из бюджета не получает.



  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Жалейка, я - пенсионерка и ни к какой партии не принадлежу, кроме нашей,

    форумской партии ПАФОС. Но я, как и многие форумчане, помогла, как могла,

    пострадавшим.

    Ну ладно, партия ваша бедная, хотя лидер ваш, ВВЖ, миллиардер, мог бы по вашей

    просьбе из личных средств подбросить вам деньжат по вашей бедности на благое дело?

    И реклама бы была, и + в карму вашей партии...

  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    так вы и напишите ВВЖ-а лучше единороссам миллиардерам

  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    всем известно , что Жириновский при встречах с избирателями лично раздаёт деньги и не малые

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