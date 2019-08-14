Видео с погибшим от лап медведя человеком оказалось из Хабаровского края

В Хабаровском крае проводится проверка по факту смерти грибника в результате нападения медведя. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного комитета. Тело местного жителя нашли 12 августа в пятистах метрах от поселка Сулук.

Изначально появилась информация, что зверь загрыз человека в Приамурье, у сел Москвитино. Видео с места трагических событий распространяли в социальных сетях и мессенджерах. На кадрах – мертвый медведь, а неподалеку лежит растерзанное тело человека. ЧП произошло у железной дороги. Погибшего мужчину там обнаружили рабочие-путейцы.

Подробности сообщает издание «Комсомольская правда». «Когда мне позвонили и сказали, что стряслась беда, я тут же взял карабин и выехал на место происшествия. Там увидел дорожных рабочих, на обочине лежало тело, на самой дороге шляпа и темные очки со сломанной дужкой, рядом с телом поломанный столовый нож – им, наверное, погибший человек собирался срезать грибы, и пакет. Медведь лежал чуть поодаль, мертвый – его кто-то застрелил. Рабочие так и не признались, кто это сделал, мол, пришли, а медведь уже был убит. Лицо погибшего человека осталось целым – его сразу же удалось опознать. Им оказался первостроитель нашего поселка Александр Михайлович. Зрелище было жуткое. Медведь не только убил его, но и пытался съесть, – рассказал глава администрации Сулукского сельского поселения Сергей Рябов.

Погибшему мужчине, по данным издания, было 66 лет. Сельчане вспоминают о нем как о добром и отзывчивом человеке. Он был главой совета ветеранов, создателем женского хора. «В день гибели в полвосьмого утра его встретила женщина, по ее словам, Александр Михайлович шел налегке, в руках были нож и пакет. Сказал – за грибами, есть у него секретная полянка в лесу, где растут черные грузди. Вот на эту «плантацию» он и отправился. Кто же знал, что все так обернется», – говорит глава поселка.

«Когда я позвонил его жене, чтобы сообщить скорбную новость, та призналась, что перед походом в лес Александр сначала позвонил ей. Сказал, что пойдет по грибы, телефон с собой брать не будет, поскольку боится потерять. Как вернется из леса – перезвонит, а если звонка не будет, значит, его сожрал медведь! Представляете? Как так?» – недоумевает Сергей Рябов.

Администрация Верхнебуреинского района, где и произошло ЧП, предупреждает людей, что выходы косолапых к населенным пунктам в последнее время участились.