Во Владивостоке собираются построить кольцевую дорогу за 100 миллиардов рублей

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В столице ДФО планируют построить кольцевую дорогу, которая призвана спасти город от транспортного коллапса. По предварительной оценке, стоимость проекта – около 100 миллиардов рублей.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 27,4 километра должна закольцевать движение вокруг центра город. По словам заместителя гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниила Половинки, проект, который предлагается реализовать в рамках концессии, предусматривает строительство двух новых мостов на остров Русский через остров Елены, а пропускная способность магистрали составит 70–85 тысяч автомобилей в сутки при разрешенной скорости в 80 километров в час. Об этом сообщает newsru.com со ссылкой на «Ведомости».

Как отмечается, заявленная предварительная стоимость строительства ставит проект кольцевой дороги в один ряд с самыми дорогими дорожными стройками последних лет. Так, возведение Крымского моста обошлось в 228 миллиардов рублей, а строительство ЦКАД вокруг Москвы превышает 300 миллиардов.

При этом, по мнению двух собеседников издания, участвующих в подготовке проекта, 100 миллиардов рублей вряд ли хватит на его реализацию, поскольку план предусматривает строительство большого числа мостов и эстакад.

В свою очередь, представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций заявил, что вложения в проект из федерального бюджета будут минимальными, а проезд по кольцевой дороге сделают платным.

Даниил Половинка отметил, что западное полукольцо должно стать частью международных транспортных коридоров. Его открытие позволит упростить перевозки грузов из порта и разгрузит ряд районов города, включая исторический центр Владивостока. Необходимость этой дороги признал и неназванный топ-менеджер крупной строительной компании, который отметил, что плотность населения во Владивостоке выше, чем в Москве, а узкие улицы города не приспособлены для существующих транспортных нагрузок.