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14августа
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сегодня, 09:37 19

Во Владивостоке собираются построить кольцевую дорогу за 100 миллиардов рублей

Во Владивостоке собираются построить кольцевую дорогу за 100 миллиардов рублей
Фото: Амур.инфо

В столице ДФО планируют построить кольцевую дорогу, которая призвана спасти город от транспортного коллапса. По предварительной оценке, стоимость проекта – около 100 миллиардов рублей.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 27,4 километра должна закольцевать движение вокруг центра город. По словам заместителя гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниила Половинки, проект, который предлагается реализовать в рамках концессии, предусматривает строительство двух новых мостов на остров Русский через остров Елены, а пропускная способность магистрали составит 70–85 тысяч автомобилей в сутки при разрешенной скорости в 80 километров в час. Об этом сообщает newsru.com со ссылкой на «Ведомости».

Как отмечается, заявленная предварительная стоимость строительства ставит проект кольцевой дороги в один ряд с самыми дорогими дорожными стройками последних лет. Так, возведение Крымского моста обошлось в 228 миллиардов рублей, а строительство ЦКАД вокруг Москвы превышает 300 миллиардов.

При этом, по мнению двух собеседников издания, участвующих в подготовке проекта, 100 миллиардов рублей вряд ли хватит на его реализацию, поскольку план предусматривает строительство большого числа мостов и эстакад.

В свою очередь, представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций заявил, что вложения в проект из федерального бюджета будут минимальными, а проезд по кольцевой дороге сделают платным.

Даниил Половинка отметил, что западное полукольцо должно стать частью международных транспортных коридоров. Его открытие позволит упростить перевозки грузов из порта и разгрузит ряд районов города, включая исторический центр Владивостока. Необходимость этой дороги признал и неназванный топ-менеджер крупной строительной компании, который отметил, что плотность населения во Владивостоке выше, чем в Москве, а узкие улицы города не приспособлены для существующих транспортных нагрузок.

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#Дальний Восток #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Главное, чтобы её по чертёжу строили. А то не дай Бог получится как с Натальинской базой.

  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    давай лучше строить мост на Сахалин-Кожемяко везде кидает проекты с которых можно что то поиметь

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Жалейкадавай лучше строить мост на Сахалин-Кожемяко везде кидает проекты с которых можно что то поиметь


    Пожалуйся в прокуратуру

  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    между прочем Семён это деньги из бюджета

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Жалейкамежду прочем Семён это деньги из бюджета


    Если у тебя есть факты-иди.А так это клевета.

  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    я знаю что ты защитник ЕР

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Жалейкая знаю что ты защитник ЕР


    Снова клевета.Ну да ладно,че на трушеботика обижаться:)))А про ер-так вы с ними в паре неплохо принимаете решения.

  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    о том что будет воровство и доказывать не надо-просто нужно вспомнить космодром и мост на остров Русский-воруют миллиардами

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Cемен Васильевич А.
    Жалейкадавай лучше строить мост на Сахалин-Кожемяко везде кидает проекты с которых можно что то поиметь


    Пожалуйся в прокуратуру


    Слился братеев

  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    если вам нечего ответить-лучше помолчите-все ваши воры из вашей ЕР и прокуратура и суды этим занимаются

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Жалейка

    если вам нечего ответить-лучше помолчите-все ваши воры из вашей ЕР и прокуратура и суды этим занимаются



    Кстати, про суды. Что там с ЛДПРастами, кидавшими в окна горящие покрышки?



  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    фэйковая новость

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Жалейка

    фэйковая новость



    Это у тебя фэйковая новость.



  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    и это весь ответ?вообще то новость про Владивосток

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    добровольно-принудительно сделают проезд

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "В свою очередь, представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций заявил, что вложения в проект из федерального бюджета будут минимальными, а проезд по кольцевой дороге сделают платным".

    То бишь, грандиозная затея планируется на деньги инвесторов?... Крут Кожемяко, однако...

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    55 минут назад

    в области уже накрутил Кожемяко. Ответьте, в чём крутость того, что страну выкупают?

  • nerro

    nerro
    45 минут назад

    Фефелов Иван

    Ответьте, в чём крутость того, что страну выкупают?



    Серёга Иван как всегда - задаёт риторические вопросы и требует на них ответа. :)

  • Рив Норин

    Рив Норин
    10 секунд назад

    nerro
    Фефелов Иван

    Ответьте, в чём крутость того, что страну выкупают?



    Серёга Иван как всегда - задаёт риторические вопросы и требует на них ответа. :)


    Ага, трехкопеечный сегодня прям активизировался на форуме. Видать усидел в своём депутатском кресле. Едросы прикрыли задницу татупеда перед прокурором.

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