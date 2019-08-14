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14августа
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сегодня, 09:02 0

В ГИБДД рассказали, какие участки дорог в Амурской области остаются закрытыми

В результате наводнения в Амурской области было размыто и подтоплено больше 500 километров дорог. Четыре участка остаются закрытыми до сих пор.

По информации ГИБДД, в Ивановском районе закрыт участок автомобильной дороги регионального значения «Ровное – Усть-Ивановка – Петропаловка» с 5,1 километра по 11,9 километра. В Мазановском районе закрыт участок областной дороги «Белоярово – Раздольное – Дружное» с 0 по 5 километр.

В Михайловском районе закрыты два участка автомобильной дороги регионального значения «Завитинск – Поярково – Привольное» с 12,2 километра по 12,3 километра, а также и 15,6 километра по 15,8 километра.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства области Александра Зеленина, пока не удается открыть проезд для транспорта массой больше 10 тонн по трассе Введеновка – Февральск – Экимчан.

«Сильное переувлажнение дорожного полотна не позволяет открыть проезд для транспорта массой свыше 10 тонн. Для того, чтобы дорожные службы приступили к работам и восстановили движение в полном объеме, необходимо время, примерно один месяца», – сказал Александр Зеленин на заседании КЧС в правительстве Амурской области.

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#наводнение #транспорт

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